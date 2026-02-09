Makar Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्म प्रधान रहेगा. चंद्रमा के 10वें भाव (कर्म भाव) में होने से आप में काम करने का गजब का जोश और जुनून देखा जाएगा. आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान बनेगी.

स्वास्थ्य और मानसिक शांति शारीरिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन काम की अधिकता मानसिक थकान दे सकती है. पारिवारिक उलझनों के कारण मन विचलित हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें. आत्म-संतुलन ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सतर्कता" का है. यदि आप कोई नई डील फाइनल करने जा रहे हैं, तो दस्तावेजों के हर एक बिंदु को बहुत बारीकी से पढ़ लें; छोटी सी लापरवाही भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है. फिलहाल नया काम शुरू करने के बजाय अपनी वर्तमान गतिविधियों और पुराने प्रोजेक्ट्स को मजबूत करने पर ध्यान दें. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कुछ दुविधा महसूस हो सकती है, इसलिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा.

नौकरी (जॉब) राशिफल जॉब पर्सन के लिए आज यात्रा के योग बन रहे हैं. ऑफिस के किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में आपको दूसरे राज्य (Other State) की यात्रा करनी पड़ सकती है. वर्कस्पेस पर आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा. आपके काम करने के तरीके की सराहना होगी और जूनियर आपसे प्रेरणा लेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको संयम बरतने की आवश्यकता है. घर के सदस्यों के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. ऐसी स्थितियों में शांत रहें और प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें.

शिक्षा और छात्र राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन सोशल नेटवर्किंग का है. आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नए और पुराने दोस्तों के साथ जुड़ेंगे, जिससे आपको भविष्य के लिए कुछ अच्छे सुझाव या अवसर मिल सकते हैं. हालांकि, अपनी पढ़ाई और अभ्यास के साथ समझौता न करें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

2 आज का उपाय: शनिवार का दिन है, इसलिए शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

1. आज आधिकारिक यात्रा (Official Travel) में किन बातों का ध्यान रखें?

अपनी यात्रा के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज और अपनी सेहत का सामान साथ रखें. यात्रा आपके करियर के लिए नए द्वार खोल सकती है, इसलिए पेशेवर व्यवहार बनाए रखें.

2. नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स को क्यों टालना चाहिए?

चूंकि आज चंद्रमा 10वें भाव में है और महत्वपूर्ण फैसले लेने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए नए काम की शुरुआत में अनिश्चितता रह सकती है. पहले से चल रहे कामों को पूरा करना अधिक सुरक्षित है.

3. सोशल मीडिया का उपयोग छात्रों के लिए कैसे फायदेमंद रहेगा?

सोशल मीडिया के जरिए आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों या अनुभवी मित्रों से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको नई तकनीकों और अवसरों की जानकारी मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.