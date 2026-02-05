Capricorn Rashifal 5 February 2026: मकर राशि भाग्य चमकेगा! जानें आज के दिन सफलता के मंत्र, करियर, प्रेम और धन का हाल?
Makar Rashifal 5 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Makar Rashifal 5 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा के नवम भाव में होने से मकर राशि वालों के लिए भाग्य, धर्म और उच्च विचारों से जुड़ा दिन रहेगा. धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी और मन भी सकारात्मक रहेगा. सुकर्मा योग रुके हुए आर्थिक और प्रोफेशनल कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.
Tarot Prediction 5 February 2026: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
स्वास्थ्य (Health)
सेहत को बिल्कुल भी हल्के में मत लो. आज छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है. नियमित दिनचर्या और सही खान-पान जरूरी है.
बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)
मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े बिजनेस में मुनाफे के योग हैं, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप अपना नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस करोगे. सुकर्मा योग के कारण फाइनेंस से जुड़े रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जहां आप अपनी काबिलियत दिखा पाएंगे और इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. ऑफिस में लगभग सभी काम बिना रुकावट पूरे होते जाएंगे.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी. खास रिश्तेदारों के आने से घर में चहल-पहल बनी रहेगी. युवा वर्ग को किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और पुरानी यादें ताजा होंगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Student)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी.
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें, इससे भाग्य और स्वास्थ्य दोनों मजबूत होंगे.
(FAQs)
1. क्या आज धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी?
हाँ, चंद्रमा नवम भाव में होने से धर्म और भाग्य दोनों आपका साथ देंगे.
2. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या खास रहेगा?
नया प्रोजेक्ट और स्मूद वर्कफ्लो आपको प्रोफेशनल बढ़त देगा.
3. बिजनेस में किस सेक्टर से लाभ मिलेगा?
मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े कारोबार में मुनाफे के संकेत हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL