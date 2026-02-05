हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Rashifal 5 February 2026: मकर राशि भाग्य चमकेगा! जानें आज के दिन सफलता के मंत्र, करियर, प्रेम और धन का हाल?

Capricorn Rashifal 5 February 2026: मकर राशि भाग्य चमकेगा! जानें आज के दिन सफलता के मंत्र, करियर, प्रेम और धन का हाल?

Makar Rashifal 5 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 05 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Makar Rashifal 5 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा के नवम भाव में होने से मकर राशि वालों के लिए भाग्य, धर्म और उच्च विचारों से जुड़ा दिन रहेगा. धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी और मन भी सकारात्मक रहेगा. सुकर्मा योग रुके हुए आर्थिक और प्रोफेशनल कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य (Health)
सेहत को बिल्कुल भी हल्के में मत लो. आज छोटी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है. नियमित दिनचर्या और सही खान-पान जरूरी है.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)
मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े बिजनेस में मुनाफे के योग हैं, लेकिन फायदा तभी मिलेगा जब आप अपना नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस करोगे. सुकर्मा योग के कारण फाइनेंस से जुड़े रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है.

नौकरी और करियर (Job & Career)
सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जहां आप अपनी काबिलियत दिखा पाएंगे और इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. ऑफिस में लगभग सभी काम बिना रुकावट पूरे होते जाएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)
किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिलेगी. खास रिश्तेदारों के आने से घर में चहल-पहल बनी रहेगी. युवा वर्ग को किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और पुरानी यादें ताजा होंगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने अंदर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें, इससे भाग्य और स्वास्थ्य दोनों मजबूत होंगे.

(FAQs)

1. क्या आज धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी?
हाँ, चंद्रमा नवम भाव में होने से धर्म और भाग्य दोनों आपका साथ देंगे.

2. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या खास रहेगा?
नया प्रोजेक्ट और स्मूद वर्कफ्लो आपको प्रोफेशनल बढ़त देगा.

3. बिजनेस में किस सेक्टर से लाभ मिलेगा?
मीडिया और टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े कारोबार में मुनाफे के संकेत हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Capricorn Horoscope. Makar Rashifal . Aaj Ka Makar Rashifal
Embed widget