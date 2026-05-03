Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आर्थिक स्थिति मजबूत, व्यापार विस्तार योजनाएं सफल हो सकती हैं।

नौकरी में बाधाएं समाप्त, अटके प्रोजेक्ट पुनः लॉन्च होंगे।

पारिवारिक खुशियाँ, मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल दिन।

छात्रों को सफलता, स्वास्थ्य में संतुलन महसूस होगा।

Aaj ka Makar Rashifal 3 May 2026: रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों के शुभ गोचर से आज वाशि योग, सुनफा योग और बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा.

चंद्रमा आज आपकी राशि से 11th हाउस (एकादश भाव) में रहेंगे, जो आय और उपलब्धियों के लिए श्रेष्ठ स्थान है. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10.15 से 12.15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04.30 से 06.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नया काम शुरू न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बेहद लाभकारी और विस्तार वाला है. चंद्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर बिजनेस विस्तार के लिए की गई प्लानिंग आज सफल हो सकती है. बिजनेस में कर्मचारियों के साथ पिछले कुछ समय से चल रहा मनमुटाव आज समाप्त होगा, जिससे वे नई ऊर्जा के साथ काम पर लौटेंगे. निवेश के लिए भी आज का दिन उत्तम फल देने वाला रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज आप राहत की सांस लेंगे. वरियान योग के बनने से पुरानी सभी कार्य बाधाएं आज किसी प्रभावशाली सीनियर के हस्तक्षेप से समाप्त हो जाएंगी. आप अपने अटके हुए प्रोजेक्ट को नए सिरे से और बेहतर तरीके से लॉन्च करने में सफल रहेंगे. ऑफिस में आपके कर्तव्यों के प्रति आपकी निष्ठा की सराहना होगी. करियर में स्थिरता आएगी और पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया है. सगाई या अन्य मांगलिक कार्यों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है. कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा, जो आपके मन को गहरी शांति देगा. जीवनसाथी और परिवार के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

छात्रों और प्रतियोगियों के लिए आज का दिन विशेष है. यदि आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए घर से निकल रहे हैं, तो पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए समृद्धि और सफलता के द्वार खोलेगी. भाग्य का पूरा साथ आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगा. स्वास्थ्य के मामले में आज आप खुद को बहुत संतुलित महसूस करेंगे. बेहतर सेहत के कारण शरीर और दिमाग पूरी तरह सक्रिय रहेंगे, जिससे कार्यक्षमता बढ़ेगी.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय

आज के दिन भगवान शनि देव की उपासना करें और पीपल के वृक्ष के पास तेल का दीपक जलाएं. किसी गरीब व्यक्ति को काले चने या वस्त्र का दान करना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल बनाएगा.

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