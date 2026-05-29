Aaj ka Vrishchik Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूँक-फूँक कर कदम रखने और अपने कैश फ्लो को नियंत्रित करने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज आपके 'वीकेंड पेमेंट' (सप्ताह के अंत में होने वाले भुगतानों) में अचानक कोई बड़ी गड़बड़ी या तकनीकी रुकावट आ सकती है; क्लाइंट्स आपकी पेमेंट में लंबा डिले (देरी) कर सकते हैं, या बाजार से आया आपका कोई बहुत बड़ा मुख्य चेक अचानक बाउंस (Bounce) हो सकता है, जिससे आपकी कंपनी की वर्किंग कैपिटल (दैनिक पूंजी) पर मानसिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा.

ज्योतिषाचार्य की सख्त सलाह है कि आज ही अपनी पेमेंट का तुरंत फॉलो-अप करिए और बैकअप के तौर पर एक इमरजेंसी फंड तैयार रखिए, अन्यथा लेनदेन की गड़बड़ी के कारण आप पर कोई कानूनी कार्यवाही होने का रिस्क भी बढ़ सकता है. बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए आज बिजनेस में स्थिरता लाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहें. व्यावसायिक मामलों में आज सारे बड़े निर्णय पूरी तरह स्वयं ही लें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में न आएं, अन्यथा बाद में आपको भारी पछताना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का संकेत दे रहा है. जो लोग इन दिनों घर बैठे रिमोट जॉब (Remote Job) की तलाश कर रहे हैं और ऑनलाइन स्कैम (धोखाधड़ी) में फंसने से पूरी तरह डर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सचेत रहना होगा; बाजार की कुछ फर्जी ऑफर्स देने वाली या एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट या पेमेंट मांगने वाली संदिग्ध कंपनियों से आज आपको कोई 'सस्पीशियस ऑफर' (संदिग्ध नौकरी का प्रस्ताव) आ सकता है. कंपनी की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करिए और किसी को भी भूलकर भी एडवांस पैसा बिल्कुल न दें.

आज ऑफिस की किसी विशेष परिस्थिति या तकनीकी खराबी के चलते आपको अचानक 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम) करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़े परेशान रहेंगे; क्योंकि जो कार्य आप ऑफिस के माहौल में रहकर करते हैं, उसके मुकाबले आज घर से किए गए कार्य में कुछ मानवीय गलतियां और परेशानियां ज्यादा आती रहेंगी, फिर भी आपके करियर में बढ़त की पूरी उम्मीदें लगातार कायम रहेंगी. दफ्तर में आपके हिडन एनिमी (गुप्त शत्रु) या विरोधियों के द्वारा आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, सतर्क रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन आलस्य को पूरी तरह त्याग कर मैदान पर पसीना बहाने का है. बारहवां चंद्रमा मन में सुस्ती दे सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर छिपे हुए भयंकर आलस्य को जड़ से दूर करना होगा, नियमित प्रैक्टिस (अभ्यास) पर ही पूरा फोकस रखें, तभी सफलता मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संवेदनशील और गुप्त बातों को छुपा कर रखने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज अचानक घर-परिवार में आपके किसी पुराने 'सीक्रेट' (गुप्त बात या रहस्य) के अचानक ओपन (उजागर) होने से आपको घर के सदस्यों के सामने कुछ अप्रिय और असहज बातों व परिस्थितियों से डटकर निपटना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर (अचानक होने वाले फालतू खर्चों) में आज भारी वृद्धि होने से आपका घरेलू बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बारहवें चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, वर्किंग कैपिटल की चिंता और अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. वर्क फ्रॉम होम के दौरान लगातार स्क्रीन पर देखने से आंखों में दर्द या थकान रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें और हल्का भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज बारहवें चंद्रमा के फालतू खर्चों और चेक बाउंस के तनाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शुद्ध शहद अर्पित करें और फिर जल से अभिषेक करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

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