Aaj ka Tula Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी कमियों को दूर कर ग्राहकों की आवाज सुनने का है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'कस्टमर फीडबैक एनालिसिस' (Customer Feedback Analysis) के लिए सबसे उत्तम है; आज ही अपने ग्राहकों को विशेष सर्वे फॉर्म भेजिए, उनके पुराने ऑनलाइन रिव्यूज को ध्यान से पढ़िए, और जो भी कॉमन कंप्लेंट्स (आम शिकायतें) हैं, उन पर तुरंत एक ठोस एक्शन प्लान बनाइए; क्योंकि हमेशा याद रखें—कस्टमर की आवाज सुनना ही बिजनेस ग्रोथ की असली कुंजी है.

आज आपकी कुंडली में परिध योग बनने से ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको बहुत ही शानदार और बंपर रिज़ल्ट मिलेंगे; आपके ईमेल कैंपेन्स का ओपन रेट और क्लिक रेट दोनों बहुत ऊँचे रहेंगे. आज ग्राहकों को कोई सेल्स पुश या जबरदस्ती माल बेचने के बजाय एक 'वैल्यू-ड्रिवन न्यूज़लेटर' (ज्ञानवर्धक जानकारी) भेजिए, इससे आपके ब्रांड पर कस्टमर्स का ट्रस्ट (भरोसा) और ज्यादा मजबूत होगा. बिजनेस में आज आपके पार्टनर के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा, जिससे आपका प्रॉफिट (मुनाफा) तेजी से बढ़ेगा और आपकी ऊर्जा का लेवल हाई रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) पिछले काफी समय से एक अच्छी न्यू जॉब (नई नौकरी) को लेकर पूरी तरह लालायित और प्रयासरत थे, आज उन्हें अपनी मनपसंद कंपनी से न्यू जॉब की ऑफिशियल मेल या ऑफर लेटर अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में खुशियां आएंगी.

अपने करियर को एक नया रूप देने और निखारने के आपके जो भी पुराने सपने थे, आज उनके सच होने के प्रयास पूरी तरह पूरे हो सकते हैं; आपको कार्यक्षेत्र में कई बेहतरीन नए अवसर मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है. वर्कप्लेस पर अपने कामों में दूसरों से बढ़त बनाने के लिए आप लगातार पूरी लगन से प्रयासरत बने हुए रहेंगे, जिससे आपकी साख मजबूत होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब का जोश और ऊर्जा लेकर आया है. प्रथम भाव का चंद्रमा आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) में पूरी तरह चुस्त, मुस्तैद और एक नए जोश व गजब के उत्साह के साथ लगे रहेंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी वे आसानी से समझ पाने में पूरी तरह सफल होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. आपकी ही राशि का चंद्रमा होने से आज सुबह के समय मन थोड़ा विचलित, चंचल या बिना वजह दुखी रह सकता है; ऐसी स्थिति में नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें. घर-परिवार में जीवनसाथी और बच्चों के साथ बातचीत करते समय मधुरता बनाए रखें, ताकि आपसी तालमेल मजबूत बना रहे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज राशि के चंद्रमा के कारण मानसिक भटकाव या मूड स्विंग्स (स्वभाव में अचानक बदलाव) की समस्या परेशान कर सकती है. अपनी ऊर्जा के हाई लेवल को सही और सकारात्मक दिशा में लगाएं. दोपहर के बाद मानसिक स्थिति पूरी तरह सुदृढ़ हो जाएगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज मन के विचलन को दूर करने और परिध योग की शुभता पाने के लिए माता लक्ष्मी और मां सरस्वती की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को मां लक्ष्मी के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें मिश्री व मखाने का भोग लगाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें.

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