Makar Rashifal 26 March 2026 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित हैं, जो शत्रु, प्रतियोगिता और कार्यक्षमता का भाव होता है. इस कारण आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने और चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफल रहेंगे. शोभन, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से दिन आपके पक्ष में रहेगा.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा. आपकी “आउट ऑफ द बॉक्स” सोच कंपनी को किसी बड़े संकट से बचा सकती है, जिससे आपकी सराहना होगी और आपका महत्व बढ़ेगा. सीनियर्स और मैनेजमेंट आपकी क्षमताओं को पहचानेंगे. साथ ही, लिंक्डइन या प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी बड़े इन्वेस्टर या मेंटर से बातचीत शुरू हो सकती है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभदायक है. आप अपने बिजनेस में ब्लॉकचेन या एआई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का फैसला ले सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस मार्केट में अलग पहचान बनाएगा. अचानक आपका पुराना स्टॉक बिक सकता है, जिससे आय में वृद्धि होगी. सोशल मीडिया पर आपका कोई पोस्ट या ट्वीट वायरल हो सकता है, जिससे आपके ब्रांड को वैश्विक पहचान मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. डीप ब्रीदिंग और एरोबिक्स करने से आपके नर्वस सिस्टम को ताजगी मिलेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सराहना करेंगे. प्रेम जीवन में कुछ नया और रोमांचक अनुभव हो सकता है, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है. आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपकी स्किल्स में सुधार होगा. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अपनी मानसिक शक्ति पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 7

लकी रंग: ब्लैक

अनलकी नंबर: 5

उपाय (Remedy)

आज भगवान शनि की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों को बिजनेस में लाभ होगा?

हाँ, नई तकनीक और रणनीति से बड़ा मुनाफा मिलने के योग हैं.

Q2. क्या करियर में पहचान मिलेगी?

जी हाँ, आपकी सोच और काम से आपको विशेष पहचान मिलेगी.

Q3. क्या शत्रुओं पर विजय मिलेगी?

हाँ, आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे.

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