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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 26 March 2026: मकर राशि टेक्नोलॉजी से बिजनेस में धमाका, करियर में पहचान और शत्रुओं पर विजय

Aaj Ka Makar Rashifal 26 March 2026: मकर राशि टेक्नोलॉजी से बिजनेस में धमाका, करियर में पहचान और शत्रुओं पर विजय

Capricorn Horoscope 26 March 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Mar 2026 02:45 AM (IST)
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Makar Rashifal 26 March 2026 in Hindi: मकर राशि आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव में स्थित हैं, जो शत्रु, प्रतियोगिता और कार्यक्षमता का भाव होता है. इस कारण आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करने और चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफल रहेंगे. शोभन, गजकेसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से दिन आपके पक्ष में रहेगा.

करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा. आपकी “आउट ऑफ द बॉक्स” सोच कंपनी को किसी बड़े संकट से बचा सकती है, जिससे आपकी सराहना होगी और आपका महत्व बढ़ेगा. सीनियर्स और मैनेजमेंट आपकी क्षमताओं को पहचानेंगे. साथ ही, लिंक्डइन या प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी बड़े इन्वेस्टर या मेंटर से बातचीत शुरू हो सकती है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अत्यंत लाभदायक है. आप अपने बिजनेस में ब्लॉकचेन या एआई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का फैसला ले सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस मार्केट में अलग पहचान बनाएगा. अचानक आपका पुराना स्टॉक बिक सकता है, जिससे आय में वृद्धि होगी. सोशल मीडिया पर आपका कोई पोस्ट या ट्वीट वायरल हो सकता है, जिससे आपके ब्रांड को वैश्विक पहचान मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. डीप ब्रीदिंग और एरोबिक्स करने से आपके नर्वस सिस्टम को ताजगी मिलेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सराहना करेंगे. प्रेम जीवन में कुछ नया और रोमांचक अनुभव हो सकता है, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है. आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपकी स्किल्स में सुधार होगा. स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अपनी मानसिक शक्ति पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा.

लकी नंबर और लकी रंग
लकी नंबर: 7
लकी रंग: ब्लैक
अनलकी नंबर: 5

उपाय (Remedy)
आज भगवान शनि की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों को बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, नई तकनीक और रणनीति से बड़ा मुनाफा मिलने के योग हैं.

Q2. क्या करियर में पहचान मिलेगी?
जी हाँ, आपकी सोच और काम से आपको विशेष पहचान मिलेगी.

Q3. क्या शत्रुओं पर विजय मिलेगी?
हाँ, आज आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Mar 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
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