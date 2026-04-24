हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 24 April 2026: मकर राशि वालों को मिलेगा लीडरशिप का मौका, शूल योग से करियर और बिजनेस में होगी बड़ी उन्नति

Aaj ka Makar Rashifal 24 April 2026: मकर राशि वालों को मिलेगा लीडरशिप का मौका, शूल योग से करियर और बिजनेस में होगी बड़ी उन्नति

Capricorn Horoscope: मकर राशिफल 24 अप्रैल 2026 चंद्रमा के 7वें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ बढ़ेगी नजदीकियां. सरकारी बॉन्ड में निवेश से सुरक्षित होगा भविष्य. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Apr 2026 01:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज मकर राशि वालों का दिन स्वास्थ्य, व्यापार, करियर में अच्छा रहेगा।
  • सातवें भाव में चंद्रमा से साझेदारी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
  • वाशि, आनन्दादि, सुनफा, शूल योग से कार्यों में मिलेगी सफलता।
  • व्यापार में बड़ी योजनाएं, निवेश और करियर में लीडरशिप निखरेगी।

Aaj ka Makar Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का साथ मिलेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज सातवें भाव (7th House) में विराजमान रहेंगे, जो साझेदारी और दांपत्य जीवन के लिए अत्यंत सुखद है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए अनुकूल रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ताजगी भरा रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए आज आप प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएंगे. योग और मेडिटेशन का सहारा लेना आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा. पुरानी बीमारियों में सुधार महसूस होगा और आप खुद को ऊर्जावान पाएंगे.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के क्षेत्र में आज आप भविष्य की बड़ी योजनाएं बना सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन विचार करने योग्य है. निवेश के लिहाज से भी दिन उत्तम है; सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड एसेट्स (Fixed Assets) में पैसा लगाना आपकी वित्तीय स्थिति को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और मजबूत करेगा.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
करियर के मोर्चे पर आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखरकर सामने आएगी. ऑफिस में आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग को लीड करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. शूल योग के बनने से वर्कप्लेस पर को-वर्कर्स के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. टीम वर्क के सुखद परिणाम मिलेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. समाज सेवा में भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ संबंधों में विशेष मधुरता और तालमेल बना रहेगा. संतान के व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, वे न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे बल्कि घरेलू जिम्मेदारियों में भी आपका हाथ बटाएंगे. घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों वाला है. विशेषकर खिलाड़ियों (Players) की फुर्ती और अनुशासन ही आज उन्हें जीत का सेहरा पहनाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी मेहनत के बल पर सकारात्मक परिणाम की ओर अग्रसर होंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7

आज के उपाय 
"ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

FAQs 
1. मकर राशि वालों के लिए आज निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है?
आज सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड एसेट्स में निवेश करना सबसे सुरक्षित है, जो आपको भविष्य में स्थिर रिटर्न प्रदान करेगा.

2. आज ऑफिस में सफलता के लिए क्या विशेष योग बन रहा है?
आज शूल योग के प्रभाव से आपकी टीम वर्क क्षमता बढ़ेगी और को-वर्कर्स के बीच आपकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता में इजाफा होगा.

3. पारिवारिक शांति के लिए आज के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं?
आज चंद्रमा सातवें भाव में है, जो जीवनसाथी के साथ रिश्तों को मजबूत करेगा और बच्चों की ओर से भी आपको पूरा सहयोग और सम्मान मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 01:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए आज निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है?

आज सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड एसेट्स में निवेश करना सबसे सुरक्षित है, जो आपको भविष्य में स्थिर रिटर्न प्रदान करेगा.

आज ऑफिस में सफलता के लिए क्या विशेष योग बन रहा है?

आज शूल योग के प्रभाव से आपकी टीम वर्क क्षमता बढ़ेगी और को-वर्कर्स के बीच आपकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता में इजाफा होगा.

पारिवारिक शांति के लिए आज के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं?

आज चंद्रमा सातवें भाव में है, जो जीवनसाथी के साथ रिश्तों को मजबूत करेगा और बच्चों की ओर से भी आपको पूरा सहयोग और सम्मान मिलेगा.

आज मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह दी गई है?

स्वास्थ्य के लिए योग और मेडिटेशन का सहारा लें. प्रकृति के सानिध्य में समय बिताने से आंतरिक शांति मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 24 April 2026: मकर राशि वालों को मिलेगा लीडरशिप का मौका, शूल योग से करियर और बिजनेस में होगी बड़ी उन्नति
मकर राशि वालों को मिलेगा लीडरशिप का मौका, शूल योग से करियर और बिजनेस में होगी बड़ी उन्नति
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 24 April 2026: धनु राशि वालों को आज वाणी और व्यवहार में रखनी होगी सावधानी, 8वां चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक और आर्थिक तनाव
धनु राशि वालों को आज वाणी और व्यवहार में रखनी होगी सावधानी, 8वां चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक और आर्थिक तनाव
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 April 2026: वृश्चिक राशि नौकरी में प्रमोशन और नए रिश्तों के लिए सबसे शुभ दिन
वृश्चिक राशि नौकरी में प्रमोशन और नए रिश्तों के लिए सबसे शुभ दिन
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 24 April 2026: तुला राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं तरक्की के बड़े द्वार, रिकॉर्ड तोड़ सफलता के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान
तुला राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं तरक्की के बड़े द्वार, रिकॉर्ड तोड़ सफलता के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
महाराष्ट्र
शरद गुट के नेता रोहित पवार का बड़ा दावा, '...तो महाराष्ट्र के CM बनते अजित पवार'
शरद गुट के नेता रोहित पवार का बड़ा दावा, '...तो महाराष्ट्र के CM बनते अजित पवार'
आईपीएल 2026
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
Results
UP Board Class Results: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
आईपीएल 2026
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget