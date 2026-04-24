Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज मकर राशि वालों का दिन स्वास्थ्य, व्यापार, करियर में अच्छा रहेगा।

सातवें भाव में चंद्रमा से साझेदारी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

वाशि, आनन्दादि, सुनफा, शूल योग से कार्यों में मिलेगी सफलता।

व्यापार में बड़ी योजनाएं, निवेश और करियर में लीडरशिप निखरेगी।

Aaj ka Makar Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का साथ मिलेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज सातवें भाव (7th House) में विराजमान रहेंगे, जो साझेदारी और दांपत्य जीवन के लिए अत्यंत सुखद है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए अनुकूल रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन ताजगी भरा रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए आज आप प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएंगे. योग और मेडिटेशन का सहारा लेना आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा. पुरानी बीमारियों में सुधार महसूस होगा और आप खुद को ऊर्जावान पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के क्षेत्र में आज आप भविष्य की बड़ी योजनाएं बना सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन विचार करने योग्य है. निवेश के लिहाज से भी दिन उत्तम है; सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड एसेट्स (Fixed Assets) में पैसा लगाना आपकी वित्तीय स्थिति को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और मजबूत करेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखरकर सामने आएगी. ऑफिस में आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग को लीड करने का सुनहरा मौका मिल सकता है. शूल योग के बनने से वर्कप्लेस पर को-वर्कर्स के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. टीम वर्क के सुखद परिणाम मिलेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. समाज सेवा में भी आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ संबंधों में विशेष मधुरता और तालमेल बना रहेगा. संतान के व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, वे न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे बल्कि घरेलू जिम्मेदारियों में भी आपका हाथ बटाएंगे. घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों वाला है. विशेषकर खिलाड़ियों (Players) की फुर्ती और अनुशासन ही आज उन्हें जीत का सेहरा पहनाएगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अपनी मेहनत के बल पर सकारात्मक परिणाम की ओर अग्रसर होंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज के उपाय

"ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. मकर राशि वालों के लिए आज निवेश का सबसे सुरक्षित विकल्प क्या है?

आज सरकारी बॉन्ड या फिक्स्ड एसेट्स में निवेश करना सबसे सुरक्षित है, जो आपको भविष्य में स्थिर रिटर्न प्रदान करेगा.

2. आज ऑफिस में सफलता के लिए क्या विशेष योग बन रहा है?

आज शूल योग के प्रभाव से आपकी टीम वर्क क्षमता बढ़ेगी और को-वर्कर्स के बीच आपकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता में इजाफा होगा.

3. पारिवारिक शांति के लिए आज के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं?

आज चंद्रमा सातवें भाव में है, जो जीवनसाथी के साथ रिश्तों को मजबूत करेगा और बच्चों की ओर से भी आपको पूरा सहयोग और सम्मान मिलेगा.

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