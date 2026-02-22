Makar Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव (4th House) में स्थित है, जो मानसिक सुख और पारिवारिक शांति का स्थान है. यहाँ चंद्रमा की स्थिति परिवार में कुछ वैचारिक मतभेद या तनाव उत्पन्न कर सकती है.

कार्यक्षेत्र और ऑफिस (Job & Office): ऑफिस की मीटिंग में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा होने के योग हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. कार्यस्थल पर काम में रुकावट आने से मन खिन्न रहेगा. शाम के समय स्थितियाँ थोड़ी और विपरीत हो सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

व्यवसाय (Business): पार्टनरशिप बिजनेस में खर्चों (Expenditure) में तेजी बनी रहेगी. ग्रहों की स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा लेगी, इसलिए आज व्यापारिक स्थल पर आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति बहुत अनिवार्य है. दूसरों के भरोसे काम न छोड़ें.

स्वास्थ्य (Health): स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है. आप खुद को शारीरिक रूप से अशक्त या ऊर्जा की कमी वाला महसूस करेंगे. मौसमी बीमारियों से सावधान रहें.

शिक्षा (Education & Students): प्रतियोगी और सामान्य छात्रों की एकाग्रता (Concentration) में कमी आएगी. मन भटकने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. अपनी जीवनशैली में योग और मेडिटेशन को जरूर शामिल करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family): परिवार के सदस्यों, विशेषकर छोटे सदस्यों की संगति पर ध्यान दें, वे गलत रास्ते पर जा सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों (Love Life) में कुछ तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): काला (Black)

भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 7

अशुभ अंक (Unlucky Number): 4

4 आज का विशेष उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. मकर राशि वालों को आज किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?

आज आपको अपनी वाणी और लापरवाही पर नियंत्रण रखना चाहिए. व्यापारिक मामलों में खुद सक्रिय रहें और किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

2. पारिवारिक समस्याओं से बचने के लिए क्या करें?

चतुर्थ भाव का चंद्रमा मन को अशांत करता है. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए बहस से बचें और घर के बड़ों की सलाह को प्राथमिकता दें.

3. आज स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सलाह है?

आज भारी भोजन से बचें और पर्याप्त आराम करें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान (Meditation) सबसे कारगर साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.