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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर राशि वालों के लिए आज बड़ा फाइनेंशियल मोड़, क्या तनाव के बीच भी मिलेंगे बड़े मौके और राहत?

मकर राशि वालों के लिए आज बड़ा फाइनेंशियल मोड़, क्या तनाव के बीच भी मिलेंगे बड़े मौके और राहत?

Capricorn Horoscope: आज मकर राशि वालों के लिए दिन दो तरफा असर लेकर आया है? चंद्रमा 6वें भाव में तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन साथ ही बिजनेस, लोन और विदेश से जुड़े बड़े फायदे. पूरा विश्लेषण पढ़ें.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 04:30 AM (IST)
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  • आज का दिन 'प्रेशर के साथ प्रोग्रेस' वाला है.
  • बिजनेस में टैरिफ कटौती से विदेशी आय, बैंक बैलेंस बढ़ेगा.
  • नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कलोड ज्यादा, पर प्रोफेशनल एप्रोच से संभालेंगे.
  • छात्रों के लिए संघर्ष से सफलता, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन.

Aaj Ka Makar Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 6वें भाव में गोचर मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है. लेकिन यही भाव जीत और संघर्ष से सफलता दिलाने वाला भी होता है.

आज का दिन “प्रेशर के साथ प्रोग्रेस” वाला है. जो लोग धैर्य और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए बड़े फायदे छिपे हुए हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन मिला-जुला लेकिन अवसरों से भरा है. देश-विदेश के बिजनेस में टैरिफ दरों में कटौती का सीधा फायदा आपको मिल सकता है, जिससे विदेशी आय और बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी.

बैंक मैनेजर आपके प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे सकता है और लोन सैंक्शन की खबर दोपहर तक मिल सकती है. अगर आप सही दिशा में निवेश करते हैं, तो आज किया गया फैसला आगे बड़ा रिटर्न दे सकता है. लेकिन बिना रिसर्च के कोई भी फाइनेंशियल कदम उठाना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रेशर वाला रहेगा, लेकिन रिजल्ट भी मजबूत मिलेगा. वर्कलोड ज्यादा रहेगा, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल एप्रोच से सब संभाल लेंगे.

वर्क-लाइफ बैलेंस बनाने की क्षमता आपको दूसरों से अलग बनाएगी. घर के काम भी आप जिम्मेदारी से पूरा करेंगे, जिससे आपकी इमेज मजबूत होगी. लेकिन ध्यान रहे ओवरटेकिंग या जल्दबाजी में की गई गलती सारा फायदा खत्म कर सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन संघर्ष के साथ सफलता का संकेत दे रहा है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप फोकस बनाए रखते हैं, तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. लेकिन डिस्ट्रैक्शन आज सबसे बड़ा दुश्मन है. मेहनत और अनुशासन ही आपको आगे ले जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. घर से दूर रहने वाले लोगों को आज बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, जैसे नया घर या वाहन मिलने की संभावना. रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन काम के दबाव की वजह से समय कम मिलेगा. यहां सीधा नियम है अगर आप इग्नोर करेंगे, तो रिश्तों में दूरी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में आज राहत मिलने के संकेत हैं. ब्लड प्रेशर या पुरानी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सुधार महसूस होगा. मेडिकल रिपोर्ट्स भी बेहतर आ सकती हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं डाइट और आराम दोनों जरूरी हैं.

भाग्यशाली रंग: ब्लू (Blue)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: आज हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और जरूरतमंद को नीले वस्त्र दान करें, इससे मानसिक तनाव कम होगा और सफलता बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज मकर राशि वालों के लिए बिजनेस में फायदा होगा?
हां, टैरिफ कटौती और लोन अप्रूवल से अच्छा फाइनेंशियल फायदा मिलने के योग हैं.

2. क्या आज करियर में दबाव रहेगा?
हां, वर्कलोड ज्यादा रहेगा लेकिन आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे.

3. क्या आज स्वास्थ्य में सुधार होगा?
हां, खासकर ब्लड प्रेशर और पुरानी समस्याओं में राहत मिलने के संकेत हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 04:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मकर राशि वालों के लिए व्यापार में क्या संभावनाएं हैं?

टैरिफ दरों में कटौती से विदेशी आय बढ़ सकती है और बैंक मैनेजर आपके प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे लोन मिलने की संभावना है.

आज नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर कैसा रहेगा?

काम का बोझ ज्यादा रहेगा, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल अप्रोच से सब संभाल लेंगे.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

यह समय संघर्ष के साथ सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि भटकाव सबसे बड़ा दुश्मन है.

पारिवारिक जीवन में आज क्या बदलाव आ सकते हैं?

पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और घर से दूर रहने वालों को समर्थन मिल सकता है. रिश्तों में स्थिरता रहेगी, पर समय कम मिलेगा.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

ब्लड प्रेशर या पुरानी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सुधार महसूस हो सकता है, लेकिन डाइट और आराम पर ध्यान देना ज़रूरी है.

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