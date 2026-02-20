बिजनेस राशिफल
बिजनेस से जुड़ी गतिविधियां आज ऑनलाइन और फोन के माध्यम से अधिक संचालित होंगी. नई रणनीति बनाकर आप अपने पेशेवर कार्यों का विस्तार कर सकते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में वित्तीय लाभ के संकेत हैं और खर्च नियंत्रित रहेगा. यदि आप डिजिटल माध्यमों का सही उपयोग करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे.
जॉब राशिफल
जॉब पर्सन को ऑफिस में किसी क्रिएटिव टास्क पर काम करने का अवसर मिलेगा. आपकी कल्पनाशक्ति तेज रहेगी और आप बेहतरीन आइडिया प्रस्तुत कर पाएंगे. बॉस आपकी रचनात्मकता की सराहना करेंगे. हालांकि एंप्लॉयड पर्सन को अनावश्यक और हल्की बातों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे संबंध प्रभावित हो सकते हैं.
लव और फैमिली
जीवनसाथी की किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने का अवसर मिलेगा. छोटा सा गिफ्ट या सरप्राइज रिश्तों में खुशियां बढ़ाएगा. वरिष्ठ लोगों के साथ पारिवारिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा.
स्टूडेंट और एजुकेशन
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को सफलता पाने के लिए छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान देना होगा. निरंतर सुधार से उपलब्धियां बढ़ेंगी.
हेल्थ
पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. खानपान में सावधानी बरतें और हल्का भोजन करें.
- भाग्यशाली अंक: 8
- अनलक्की अंक: 5
- लक्की रंग: गोल्डन
- उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
1. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, खासकर पार्टनरशिप बिजनेस में वित्तीय लाभ के संकेत हैं.
2. नौकरी में क्या खास रहेगा?
क्रिएटिव टास्क पर काम करने का मौका मिलेगा और आपकी सराहना होगी.
3. सेहत के लिए क्या सावधानी रखें?
पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए संतुलित आहार लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.