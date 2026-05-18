Aaj ka Makar Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी उम्मीदों को नए पंख लगाने वाला साबित होगा. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके पक्ष में होने से काफी समय से सरकारी दफ्तरों या बैंक में अटकी हुई आपकी जरूरी फाइलें आज सडनली (अचानक) ही गति पकड़ेंगी और उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ आसानी से क्लियर हो जाएंगी. सरकारी सत्ता और नियम आपके पक्ष में होने से आपकी कंपनी को भारी टैक्स छूट मिलने की प्रबल संभावना है. आज व्यापारिक बातचीत में की गई आपकी कमर्शियल डिप्लोमेसी आपको मार्केट के अन्य सभी प्रतिस्पर्धियों से कोसों आगे खड़ा कर देगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में एक बेहतरीन और सकारात्मक माहौल लेकर आया है. आपकी कुंडली में सुकर्मा, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग बनने से आपको ऑफिस में कोवर्कर (सहकर्मियों) और सीनियर का फुल सपोर्ट प्राप्त होगा, जिससे आपको वर्कप्लेस पर भी घर जैसा सुरक्षित और सुखद अहसास महसूस होगा. जूनियर कर्मचारियों के साथ आज आपका तालमेल इतना बेहतरीन रहेगा कि एक बेहद कठिन और जटिल प्रोजेक्ट को आप और वो मिलकर समय से बहुत पहले ही कंपलीट कर लेंगे. आपकी इस अद्भुत सफलता से मैनेजमेंट में आपकी लीडरशिप की जमकर सराहना होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं (स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट एंड प्लेयर) के लिए यह समय भौतिक सुख-सुविधाओं और बड़ी उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. ग्रहों की अनुकूलता से आपकी रचनात्मकता और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आप अपनी प्रतिभा के बल पर कोई बड़ा मुकाम हासिल करने में कामयाब रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और कानूनी मामलों के लिहाज से आज का दिन बड़ी खुशियां देने वाला है. पैतृक संपत्ति से जुड़े जितने भी पुराने कानूनी मामले कोर्ट-कचहरी में चल रहे थे, उनमें आज फैसला आपके पक्ष में आने के प्रबल योग बने हुए हैं. इस बड़े फैसले से आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी और परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा. चंद्रमा के प्रभाव से आज अचानक किसी खास व्यक्ति या पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो पुरानी यादें ताज़ा करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

बात करें सेहत की तो आज का दिन आपके स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार लेकर आया है. आप मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को अत्यंत शक्तिशाली और ऊर्जावान महसूस करेंगे. लंबे समय से परेशान कर रही पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का पूरी तरह से अंत होगा और कार्यक्षेत्र में काम करते समय आपकी ऊर्जा का स्तर चरम पर रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें. सरकारी या बैंक से जुड़े कार्यों के लिए घर से निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें.

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