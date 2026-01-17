हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 17 January 2026: मकर राशि के लिए सावधानी जरूरी, नए संपर्क से नुकसान और खर्च बढ़ने के संकेत

Capricorn Horoscope 17 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Jan 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वादश भाव में स्थित है, जिससे खर्च, संपर्क और मानसिक चिंताओं में वृद्धि हो सकती है. नए संपर्क बनाने में सावधानी रखें, क्योंकि जल्दबाजी या बिना जांचे-परखे रिश्ते हानि का कारण बन सकते हैं. हर निर्णय सोच-समझकर लेना आज आपके लिए जरूरी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन सामान्य रहेगा. खासतौर पर मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को काम और आराम दोनों का संतुलन बनाए रखने का अवसर मिलेगा. वर्कस्पेस पर आपके व्यवहार में सुधार आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकता है. सहकर्मियों और सीनियर्स से मधुर संबंध बनाकर रखें, क्योंकि यही भविष्य में आपके करियर को मजबूती देंगे.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में प्रगति के लिए सीईओ और मैनेजमेंट टीम के साथ समय-समय पर मीटिंग बेहद जरूरी है. यदि संवाद की कमी रही तो बिजनेस को नए स्तर पर ले जाने में बाधाएं आ सकती हैं. व्यापारिक साझेदारों के साथ पूरी पारदर्शिता रखें, अन्यथा गलतफहमियों के कारण कामकाज प्रभावित हो सकता है. आज विस्तार से ज्यादा स्थिरता और सिस्टम सुधार पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य को अचानक धन संबंधी परेशानी हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट पर विशेष ध्यान दें. फिलहाल जोखिम भरे निवेश टालना ही समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में सहयोग की भावना रखें. घर के किसी सदस्य की आर्थिक समस्या में आप मददगार बन सकते हैं, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ाएं.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. शरीर में न्यूट्रिशन और वियामिन की कमी महसूस हो सकती है. समय रहते लैब टेस्ट करवाएं और डॉक्टर की सलाह अनुसार खानपान सुधारें. थकान और कमजोरी से बचने के लिए पर्याप्त आराम लें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णयों का हो सकता है. शिक्षा और करियर से जुड़े किसी भी बड़े फैसले से पहले करियर काउंसलिंग और आत्म-विश्लेषण पर ध्यान दें. सही मार्गदर्शन से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग लाल रहेगा. भाग्यशाली अंक 1 है और 7 से दूरी बनाए रखें.
उपाय: आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज नया बिजनेस पार्टनर बनाना सही रहेगा?
उत्तर: नहीं, नए संपर्कों में सावधानी बरतें और निर्णय टालें.

प्रश्न 2 स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है?
उत्तर: न्यूट्रिशन की जांच और संतुलित आहार.

प्रश्न 3 छात्रों को निर्णय लेते समय क्या करना चाहिए?
उत्तर: करियर काउंसलिंग और सेल्फ एनालिसिस जरूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Jan 2026 03:30 AM (IST)
