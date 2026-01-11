Capricorn Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दसवें भाव में स्थित है, जिससे कार्यक्षेत्र में सक्रियता तो बढ़ेगी लेकिन कुछ लोग आपकी सफलता से जलकर आपके खिलाफ राजनीति भी कर सकते हैं. इसलिए सतर्क रहना जरूरी है और अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल

आज काम का दबाव अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है. डाइट चार्ट को जरूर फॉलो करें और बाहर के तले-भुने भोजन से दूरी रखें. पानी अधिक पिएं और पर्याप्त नींद लें ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रहें.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन को मार्केट में लगाए गए पैसे से अच्छा प्रॉफिट मिलने के योग हैं. पुराने स्टॉक को निकालने के लिए कुछ आकर्षक ऑफर देने से बिक्री बढ़ेगी. बिजनेस से जुड़ी यात्रा भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और नए संपर्क बन सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल

टीमवर्क के जरिए आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर सकते हैं. हालांकि वर्कलोड ज्यादा रहेगा और देर तक ऑफिस में रुकना पड़ सकता है. करियर के लिहाज से यह दिन मेहनत भरा लेकिन लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अपनी वाणी और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. बेवजह के खर्च भविष्य में परेशानी बढ़ा सकते हैं. बचत पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

सिंगल लोगों के जीवन में नया रिश्ता बनने के योग हैं और आपके बारे में चर्चा भी हो सकती है. परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, बस अपनी बात सोच-समझकर रखें ताकि कोई गलतफहमी न हो.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं. मेहनत रंग लाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ रंग: पिंक

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

उपाय: शनिवार को शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल दान करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही रहेगा?

हाँ, खासतौर पर होटल और होलसेल से जुड़े कारोबार में निवेश लाभदायक हो सकता है.

2. नई नौकरी वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

धैर्य रखें और सीखने पर फोकस करें, इससे जल्दी सफलता मिलेगी.

3. क्या आज पारिवारिक मामलों में समाधान मिलेगा?

हाँ, बातचीत और समझदारी से पैतृक मामलों में संतुलन बन सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.