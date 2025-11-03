हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Masik Rashifal November 2025: मकर राशि नई योजनाएं सफल होंगी, करियर में प्रगति के संकेत

Makar Masik Rashifal November 2025: मकर राशि नई योजनाएं सफल होंगी, करियर में प्रगति के संकेत

Makar Masik Rashifal 2025: मकर राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मकर मासिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 03 Nov 2025 10:15 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Masik Rashifal November 2025: मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना शुरुआत में चुनौतियों से भरा रहेगा लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी. महीने की शुरुआत में कई अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी, जिससे तनाव और भागदौड़ बढ़ सकती है. 

करियर और नौकरी:
नौकरीपेशा जातकों को शुरुआती हफ्तों में कार्यस्थल पर दबाव और असंतोष झेलना पड़ सकता है. अधिकारियों के साथ मतभेद या गलतफहमी से बचें. जो लोग प्रमोशन या ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. माह के उत्तरार्ध में मेहनत रंग लाएगी और स्थिति सुधरने लगेगी.

व्यापार और धन लाभ:
व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को दूसरे सप्ताह में मतभेद या विश्वासघात से सावधान रहना चाहिए. निवेश करते समय किसी के कहने में आकर निर्णय न लें. महीने के अंत में रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:
छात्रों के लिए शुरुआती समय थोड़ा मुश्किल रहेगा. मन पढ़ाई में कम लगेगा. लेकिन मध्य से समय आपके पक्ष में होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है.

परिवार और रिश्ते:
माह की शुरुआत में पिता या बड़े सदस्यों के साथ मतभेद संभव है. संवाद के माध्यम से संबंध सुधारने की कोशिश करें. जीवनसाथी और प्रेमी के साथ समय बीतेगा. महीने के अंत में पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य:
शारीरिक थकान, सिरदर्द और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. खानपान और नींद का ध्यान रखें. यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ख्याल रखें.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: गहरा नीला
उपाय: मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और जरूरतमंदों को तिल के तेल का दान करें.

FAQs:
प्रश्न 1: क्या नवंबर में मकर राशि वालों के लिए संपत्ति खरीदना शुभ रहेगा?
उत्तर: महीने की शुरुआत में संपत्ति लेन-देन से बचें. उत्तरार्ध में ग्रह स्थिति अनुकूल होने पर विचार किया जा सकता है.

प्रश्न 2: क्या इस महीने मकर राशि वालों को नौकरी में बदलाव करना चाहिए?
उत्तर: अभी बदलाव से बचें. दिसंबर के पहले सप्ताह से शुभ अवसर मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 10:15 PM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope. Masik Rashifal Makar Rashifal Makar Masik Rashifal

Frequently Asked Questions

नवंबर 2025 में मकर राशि वालों के करियर के लिए क्या उम्मीदें हैं?

शुरुआती हफ्तों में कार्यस्थल पर दबाव और असंतोष झेलना पड़ सकता है. माह के उत्तरार्ध में मेहनत रंग लाएगी और स्थिति सुधरने लगेगी. प्रमोशन या ट्रांसफर में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है.

नवंबर 2025 में मकर राशि वालों के व्यवसाय और धन लाभ के बारे में क्या कहा गया है?

व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा. साझेदारी में सावधान रहें. माह के अंत में रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी.

क्या नवंबर 2025 में मकर राशि के छात्रों के लिए शिक्षा अच्छी रहेगी?

शुरुआती समय थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन मध्य से समय आपके पक्ष में होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं.

नवंबर 2025 में मकर राशि वालों के पारिवारिक रिश्तों का क्या हाल रहेगा?

शुरुआत में पिता या बड़े सदस्यों के साथ मतभेद संभव हैं, संवाद से सुधारें. जीवनसाथी और प्रेमी के साथ समय बीतेगा. महीने के अंत में पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

नवंबर 2025 में मकर राशि वालों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा?

शारीरिक थकान, सिरदर्द और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. खानपान और नींद का ध्यान रखें. यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ख्याल रखें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

बिहार में पप्पू-टप्पू के जवाब में गप्पू? | Bihar Election 2025 | CM Yogi | Tejashwi | Tej Pratap
Sneha को हुआ Shock, Siddhu निकला उसी औरत का बेटा जिससे वो नफरत करती है #sbs
BollyWood News: किंग खान का बर्थडे बना ब्लॉकबस्टर | KFH
Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
'नेहरू-गांधी परिवार...', बिहार चुनाव के बीच शशि थरूर ने वंशवाद को बताया गंभीर खतरा, बीजेपी को मिला नया मुद्दा
दिल्ली NCR
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
धुंध की चादर से लिपटी दिल्ली, वायु गुणवत्ता हुई बेहद खराब, 4 नवंबर को कितना रहेगा AQI?
क्रिकेट
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
इस साल दुनिया को मिले 4 नए चैंपियन, टीम इंडिया से पहले इन टीमों ने खत्म किया खिताब का सूखा
बॉलीवुड
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया मदद का निर्देश
सेलिना जेटली के भाई एक साल से UAE की जेल में बंद, दिल्ली HC ने MEA से मांगा जवाब
इंडिया
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
SIR पर सियासी संग्राम! DMK पहुंची सुप्रीम कोर्ट, स्टालिन ने ECI पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप
राजस्थान
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
जयपुर में छात्रा की मौत के नए CCTV फुटेज ने उड़ाए होश, अब खड़े हुए ये सवाल
ट्रेंडिंग
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
आंख खोलकर देख ले अमेरिका... होण्डा की बाइक में हाथ से लगता है गियर, देसी जुगाड़ का वीडियो फिर वायरल
जनरल नॉलेज
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
सर्दियों में कपड़े खरीदने का बना रहे हैं प्लान, दिल्ली की ये मार्केट हैं सबसे बेस्ट
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget