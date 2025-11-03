Makar Masik Rashifal November 2025: मकर राशि नई योजनाएं सफल होंगी, करियर में प्रगति के संकेत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Makar Masik Rashifal November 2025: मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का महीना शुरुआत में चुनौतियों से भरा रहेगा लेकिन धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी. महीने की शुरुआत में कई अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी, जिससे तनाव और भागदौड़ बढ़ सकती है.

करियर और नौकरी:

नौकरीपेशा जातकों को शुरुआती हफ्तों में कार्यस्थल पर दबाव और असंतोष झेलना पड़ सकता है. अधिकारियों के साथ मतभेद या गलतफहमी से बचें. जो लोग प्रमोशन या ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. माह के उत्तरार्ध में मेहनत रंग लाएगी और स्थिति सुधरने लगेगी.

व्यापार और धन लाभ:

व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को दूसरे सप्ताह में मतभेद या विश्वासघात से सावधान रहना चाहिए. निवेश करते समय किसी के कहने में आकर निर्णय न लें. महीने के अंत में रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी.

शिक्षा और करियर ग्रोथ:

छात्रों के लिए शुरुआती समय थोड़ा मुश्किल रहेगा. मन पढ़ाई में कम लगेगा. लेकिन मध्य से समय आपके पक्ष में होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शुभ परिणाम मिलने की संभावना है.

परिवार और रिश्ते:

माह की शुरुआत में पिता या बड़े सदस्यों के साथ मतभेद संभव है. संवाद के माध्यम से संबंध सुधारने की कोशिश करें. जीवनसाथी और प्रेमी के साथ समय बीतेगा. महीने के अंत में पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य:

शारीरिक थकान, सिरदर्द और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है. खानपान और नींद का ध्यान रखें. यात्रा के दौरान अपने सामान का विशेष ख्याल रखें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: गहरा नीला

उपाय: मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और जरूरतमंदों को तिल के तेल का दान करें.

FAQs:

प्रश्न 1: क्या नवंबर में मकर राशि वालों के लिए संपत्ति खरीदना शुभ रहेगा?

उत्तर: महीने की शुरुआत में संपत्ति लेन-देन से बचें. उत्तरार्ध में ग्रह स्थिति अनुकूल होने पर विचार किया जा सकता है.

प्रश्न 2: क्या इस महीने मकर राशि वालों को नौकरी में बदलाव करना चाहिए?

उत्तर: अभी बदलाव से बचें. दिसंबर के पहले सप्ताह से शुभ अवसर मिलने की संभावना है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.