Capricorn Career 2026 Horoscope: ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, नौकरी की दृष्टि से मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा. तीसरे भाव में स्थित शनि मेहनती लोगों को शुभ फल प्रदान करेंगे और कर्मफल दाता शनि पूरे वर्ष इस स्थिति में रहेंगे. ऐसे में, धैर्य और मेहनत के साथ काम करने वालों और अनुभवी लोगों की बात मानने वालों को नौकरी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

साल की शुरुआत से 02 जून तक बृहस्पति देव आपके छठे भाव में रहेंगे, जो सामान्यतः औसत परिणाम देते हैं. हालांकि, मैनेजमेंट सेक्टर, शिक्षा और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कोर्ट-कचहरी और वकालत से संबंधित जातकों के लिए भी यह अवधि शुभ मानी जाती है.

02 जून से 31 अक्टूबर तक का समय अत्यंत अच्छा रहेगा. इस दौरान पदोन्नति के योग बनेंगे. यदि इस समय प्रमोशन नहीं मिलता, तो किए गए कार्य भविष्य में लाभ देंगे. 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव कमजोर स्थिति में होंगे, लेकिन शनि देव आपका सहयोग करेंगे. इस समय किसी बड़े जोखिम से बचना बेहतर रहेगा.

बुध ग्रह मिले-जुले परिणाम देंगे, जबकि शुक्र देव आपके पक्ष में रहेंगे. इन परिस्थितियों के अनुसार वर्ष 2026 नौकरी और करियर के लिए औसत से बेहतर रहेगा. मेहनत करने पर उन्नति संभव है, पदोन्नति और सीनियर्स का समर्थन मिलेगा.

बिजनेस:

साल के मध्य में व्यवसाय में विस्तार होगा और अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी. आप नए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और इस समय नई नौकरी की कोशिश भी सफल हो सकती है. साल के अंतिम महीनों में बिजनेस में बड़े और नामचीन लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन नवंबर और दिसंबर में कानूनी दिक्कतों से सावधान रहें.

ज्योतिष उपाय:

बुधवार को हरे वस्त्र या हरी चूड़ियां दान करें.

गाय को हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाएं.

गुरु देव की पूजा करें और अपने काम के लिए आशीर्वाद लें.

किसी भी विवाद या नकारात्मक चर्चा से दूर रहें.

FAQs

2026 में नौकरी के अवसर मकर राशि के लिए कैसे रहेंगे?

नौकरी में औसत से बेहतर समय रहेगा. मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा, लेकिन अनुशासन और धैर्य से परिणाम सकारात्मक होंगे. कारोबारियों के लिए वर्ष कैसा रहेगा?

साल के मध्य में व्यवसाय में विस्तार होगा और लाभ के अवसर मिलेंगे. अंतिम महीनों में कानूनी मामलों से सावधान रहें. नौकरी में सीनियर्स और सहयोगियों के साथ व्यवहार कैसे करें?

धैर्य और तालमेल बनाए रखें. विवादास्पद बातें या आलोचना से बचें. नए स्टार्टअप या नौकरी के प्रयास करने का शुभ समय कब है?

02 जून से 31 अक्टूबर तक का समय नई नौकरी या स्टार्टअप के लिए शुभ रहेगा. करियर में सफलता के लिए कौन-सा उपाय लाभकारी है?

बुधवार को हरे वस्त्र दान, गाय को हरी सब्जियां खिलाना और गुरु देव की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.