हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

Today Love Horoscope in Hindi 21 September 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किसकी राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Sep 2025 12:12 AM (IST)

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार, 21 सितंबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए रविवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज के दिन मेष राशि के जातकों को प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है. रिश्ते में किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. सिंगल लोगों के लिए रोमांटिक भरा दिन रहने वाला है. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
रविवार को वृषभ राशि के जातकों को प्यार में नयापन और ताजगी महसूस होगी. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. इस दौरान किसी भी तरह की बातें छिपाने से बचें. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों को आज के दिन पार्टनर को जरूरत पड़ने पर इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए. किसी भी काम में जल्दबाजी मचाने से बचें. सिंगल लोगों किसी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज के दिन कर्क राशि के जातकों को पार्टनर की तरफ से सरप्राइज मिल सकता है. पार्टनर की ओर से प्यार की बरसात देखने को मिल सकती है. सिंगल लोगों को भी किसी का साथ मिलता दिखाई दे रहा है. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में जल्दबाजी नहीं दिखानी है. प्यार में पार्टनर के पहल करने के बाद ही रोमांस की शुरुआत करें. इस दौरान पार्टनर से कुछ भी छिपाने से बचें.

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातकों को आज के दिन प्यार में सावधानी बरतनें की जरूरत है. किसी के भी सामने प्यार का शो ऑफ करने से बचें. शादीशुदा जीवन में प्यार बना रहेगा. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातकों को रविवार के दिन प्यार में संतुलन बनाने की जरूरत है. पार्टनर पर बात-बात पर गुस्सा करने से बचें. ऐसा करना आपके रिश्तों पर नेगिटिव असर दिखा सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज के दिन पार्टनर के साथ प्यार भरा समय बिताने का मौका मिल सकता है. इस दौरान प्यार के बेहतरीन लम्हें बीता सकते हैं. प्यार में संयम से काम लें. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
आज के दिन धनु राशि के जातक प्रेम जीवन में अलग तरह का उत्साह महसूस कर सकते हैं. पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाने से प्रेम जीवन में मजबूती आएगी. रिश्तों में शक को न आने दें.

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के जातकों को आज के दिन यही सलाह है कि, पार्टनर के प्रति किसी भी तरह का शक मन में न लाएं. कोई बात मन को बैचेन कर रही है, तो पार्टनर के साथ खुले मन से बात करें. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
आज के दिन कुंभ राशि के जातकों को प्रेम जीवन में सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी भी तरह का मानसिक तनाव लेने से बचें. 

Aaj Ka Love Rashifal 21 September 2025: रविवार के दिन इन 5 राशियों को प्यार में मिलेगी सफलता! पढ़ें आज का लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ डेट प्लान कर सकते है. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 21 Sep 2025 12:12 AM (IST)
Tags :
Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal
और पढ़ें
