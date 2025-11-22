Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Tula Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. करियर, कारोबार और व्यक्तिगत जीवन — तीनों क्षेत्रों में तरक्की और संतुलन के योग बन रहे हैं. इस हफ्ते भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

आइए जानते हैं, इस सप्ताह करियर, व्यापार, धन, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

तुला साप्ताहिक करियर राशिफल

इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को करियर में भाग्य का विशेष साथ मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत के साथ ही रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी और नई ऊर्जा के साथ आप महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे.

नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के मध्य तक कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिलने की पूरी संभावना है.

तुला साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से अत्यंत शुभ रहेगा. भूमि, भवन और वाहन से जुड़े लेन-देन या खरीद के लिए समय बहुत अनुकूल है. पैतृक संपत्ति में आ रही रुकावटें दूर होंगी. प्रभावशाली लोगों से संपर्क व्यापार विस्तार में सहायक सिद्ध होंगे. नया निवेश और नए कार्य की शुरुआत करने के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहेगा. व्यापार में वृद्धि और आय में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं.

तुला साप्ताहिक परिवार राशिफल

रिश्ते और पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह संतोष और प्रसन्नता से भरा रहेगा. परिवार के सदस्यों का भावनात्मक सहयोग मिलेगा और आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के साथ धार्मिक यात्रा या किसी विशेष समारोह में भाग लेने का योग बनेगा. घर में सौहार्द और खुशियों का माहौल बना रहेगा.

तुला साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. लव पार्टनर के साथ भरोसा, समझ और रोमांटिक संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. विवाहित लोगों के लिए दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा. ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे संबंधों में मिठास बढ़ेगी. एक-दूसरे के लिए समय निकालना संबंधों में स्थिरता लाएगा.

स्वास्थ्य सामान्य और संतुलित रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अनावश्यक तनाव से दूर रहें. नियमित दिनचर्या, नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.