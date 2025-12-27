हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra Health 2026 Horoscope: तुला राशि 2026 आर्थिक स्थिति में स्थिरता और समृद्धि के संकेत

Libra Finance 2026 Horoscope: तुला राशि के लिए 2026 आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा. आय बढ़ेगी, निवेश और संपत्ति लाभदायक होंगे. खर्चों पर नियंत्रण और परिवार का सहयोग सफलता दिलाएगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Dec 2025 11:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Libra Finance Horoscope 2026: जयपुर/जोधपुर: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के निदेशक और ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 आर्थिक दृष्टि से शुभ और फलदायी रहेगा. इस वर्ष आपके वित्तीय लक्ष्य और सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा. प्रारंभिक महीनों में आय में वृद्धि के साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा, जिससे आप अपनी इच्छित वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करने में संकोच नहीं करेंगे.

वर्ष की शुरुआत में आय और खर्च
साल की शुरुआत में तुला राशि के जातकों की इनकम में वृद्धि होगी. हालांकि, कुछ अतिरिक्त खर्च आपकी बचत को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सही योजना और खर्च प्रबंधन से आप वित्तीय स्थिरता बनाए रख पाएंगे. इस अवधि में घर-परिवार से जुड़े खर्च और व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होने की संभावना है.

मध्य वर्ष में निवेश और संपत्ति
साल के मध्य में तुला राशि के जातक अपने बिजनेस और निवेश पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. निवेश के लिए सही समय है और आपके प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. निवेश करने के लिए इन्वेस्टर भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं. मई-जून के बाद गुरु की चतुर्थ भाव पर दृष्टि संपत्ति संबंधी निर्णयों के लिए अनुकूल रहेगी. इस अवधि में भूमि, भवन, वाहन या आभूषण जैसी संपत्ति खरीदने का अवसर मिल सकता है.

अंतिम महीनों में स्थिरता और लाभ
साल के अंतिम महीनों में वनस्पति ग्रह का 11वें घर में गोचर आपके आय स्रोतों और बिजनेस में वृद्धि को बढ़ावा देगा. इससे आपकी वित्तीय स्थिति और स्थिर होगी और वर्ष के अंत तक आप आर्थिक चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे. आपके द्वारा वर्ष के दौरान किए गए निवेश और खर्च आपके परिवार और सामाजिक जीवन के लिए लाभकारी साबित होंगे.

सुझाव और उपाय
ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास का सुझाव है कि तुला राशि के जातक वित्तीय निर्णय लेने से पहले सोच-समझकर योजना बनाएं. बड़े निवेश, जैसे घर या वाहन की खरीदारी के लिए अनुकूल समय का चयन करें. अपने खर्चों और आय का संतुलन बनाए रखें. परिवार और सामाजिक गतिविधियों में किए गए खर्च आपको खुशी और समृद्धि प्रदान करेंगे.

FAQs

1. क्या तुला राशि के लिए 2026 में आय में वृद्धि होगी?
हाँ, साल की शुरुआत से ही तुला राशि के जातकों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहजता आएगी.

2. निवेश के लिए यह वर्ष अनुकूल है?
हां, विशेषकर साल के मध्य और अंत में निवेश करने के अवसर मिलेंगे. भूमि, भवन, वाहन या आभूषण जैसी संपत्ति में निवेश शुभ रहेगा.

3. क्या खर्चों पर नियंत्रण की आवश्यकता है?
जी हां, शुरुआती अतिरिक्त खर्च आपकी बचत पर असर डाल सकते हैं. सही योजना और बजट से आप वित्तीय स्थिरता बनाए रख पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 27 Dec 2025 11:49 PM (IST)
Embed widget