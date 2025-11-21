हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: खर्च बढ़ेंगे, पर सप्ताह के अंत में राहत और निजी जीवन में सुधार के संकेत

सिंह साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: खर्च बढ़ेंगे, पर सप्ताह के अंत में राहत और निजी जीवन में सुधार के संकेत

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Nov 2025 10:07 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह सिंह राशि के लिए औसत लेकिन व्यस्त रहने वाला है. आपकी ऊर्जा, पैसा और समय तीनों का सही प्रबंधन ही इस सप्ताह की असली कुंजी है. शुरुआत में अचानक खर्च और यात्रा का दबाव मानसिक और आर्थिक भार बढ़ा सकता है.

कुछ स्थितियाँ आपकी अपेक्षा के उलट जाएँगी, इसलिए आपको लगातार सजग रहना पड़ेगा. 

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल
इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव अधिक रहेगा और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी. 

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में उतार–चढ़ाव रहेंगे. नई डील या बड़े निवेश को अंतिम रूप देने से पहले शुभचिंतकों की राय लेना अत्यंत आवश्यक है. साझेदारी में व्यापार कर रहे लोगों को धन लेनदेन में सतर्क रहना चाहिए और कागजी औपचारिकताओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए. 

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवारिक जिम्मेदारियां इस सप्ताह आपको अधिक व्यस्त रख सकती हैं, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ सहज होने लगेंगी. परिजनों के सहयोग से घर की समस्याओं का समाधान मिलेगा. परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे और शुभचिंतकों की भूमिका बेहद उपयोगी रहेगी. 

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल
व्यक्तिगत जीवन में इस सप्ताह मिश्रित अनुभव होने की संभावना है. यदि रिश्तों में पहले से कोई गलतफहमी चल रही है, तो संवाद और धैर्य के माध्यम से संबंध सुधरेंगे. कठिन समय में प्रेमी या जीवनसाथी भावनात्मक और मानसिक रूप से आपका सहारा बनेंगे. 

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. अधिक भागदौड़, तनाव और अनियमित खानपान कमजोरी या थकान बढ़ा सकते हैं. 

भाग्यशाली अंक: 1, 5, 3
भाग्यशाली रंग: सुनहरा, केसरिया, लाल

उपाय:
प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें. इससे सुरक्षा और मानसिक शांति प्राप्त होगी तथा कार्यों में स्थिरता व सफलता के योग बढ़ेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 10:07 PM (IST)
Leo Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope
