Singh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह सिंह राशि के लिए औसत लेकिन व्यस्त रहने वाला है. आपकी ऊर्जा, पैसा और समय तीनों का सही प्रबंधन ही इस सप्ताह की असली कुंजी है. शुरुआत में अचानक खर्च और यात्रा का दबाव मानसिक और आर्थिक भार बढ़ा सकता है.

कुछ स्थितियाँ आपकी अपेक्षा के उलट जाएँगी, इसलिए आपको लगातार सजग रहना पड़ेगा.

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल

इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव अधिक रहेगा और जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय में उतार–चढ़ाव रहेंगे. नई डील या बड़े निवेश को अंतिम रूप देने से पहले शुभचिंतकों की राय लेना अत्यंत आवश्यक है. साझेदारी में व्यापार कर रहे लोगों को धन लेनदेन में सतर्क रहना चाहिए और कागजी औपचारिकताओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवारिक जिम्मेदारियां इस सप्ताह आपको अधिक व्यस्त रख सकती हैं, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियाँ सहज होने लगेंगी. परिजनों के सहयोग से घर की समस्याओं का समाधान मिलेगा. परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे और शुभचिंतकों की भूमिका बेहद उपयोगी रहेगी.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

व्यक्तिगत जीवन में इस सप्ताह मिश्रित अनुभव होने की संभावना है. यदि रिश्तों में पहले से कोई गलतफहमी चल रही है, तो संवाद और धैर्य के माध्यम से संबंध सुधरेंगे. कठिन समय में प्रेमी या जीवनसाथी भावनात्मक और मानसिक रूप से आपका सहारा बनेंगे.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी. अधिक भागदौड़, तनाव और अनियमित खानपान कमजोरी या थकान बढ़ा सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 1, 5, 3

भाग्यशाली रंग: सुनहरा, केसरिया, लाल

उपाय:

प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें. इससे सुरक्षा और मानसिक शांति प्राप्त होगी तथा कार्यों में स्थिरता व सफलता के योग बढ़ेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.