Leo Health 2026 Horoscope: सिंह राशि की सेहत पर शनि-राहु का असर, सतर्कता जरूरी

Leo Health 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से मध्यम लेकिन सतर्कता मांगने वाला रहेगा.

वर्ष की शुरुआत में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी और धीरे-धीरे सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. हालांकि शनि और राहु के प्रभाव के कारण बीच-बीच में छोटी-बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपको गंभीर रोगों से बचाने का कार्य करेगी.

साल के पहले भाग में मौसम परिवर्तन के कारण कमजोरी, थकान या हल्की असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी रहने से इन पर नियंत्रण बना रहेगा. इस दौरान सेहत को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है. बच्चों की सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा. एकादश भाव में स्थित बृहस्पति वर्ष के पूर्वार्ध में स्वास्थ्य में तेजी से सुधार के संकेत देंगे.

साल के मध्य में जब बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तब सर्दी, खांसी, बुखार, कफ और पानी से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. व्यर्थ की चिंता से बचें, क्योंकि मानसिक तनाव आपकी फिटनेस को प्रभावित कर सकता है. नियमित मॉर्निंग वॉक, हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त जल सेवन आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शनि के अष्टम भाव में गोचर और राहु के प्रभाव से शारीरिक थकान, दर्द, बेचैनी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. इस समय अचानक स्वास्थ्य गिरावट की स्थिति भी बन सकती है, जिससे ऊर्जा और मनोबल प्रभावित होगा.

गुरु के वक्री प्रभाव के कारण बच्चों और जीवनसाथी की सेहत को लेकर भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं. खानपान में असंतुलन और मौसम परिवर्तन से समस्याएं बढ़ सकती हैं.

हालांकि एकादश भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको समय-समय पर राहत भी देगी. आयुर्वेदिक उपचार, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में सुधार संभव है. कुल मिलाकर, अनुशासन, संयम और तनाव से दूरी बनाकर आप वर्ष 2026 में अपनी सेहत को संतुलित रख सकते हैं.

ज्योतिष उपाय

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें.

गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें.

नियमित रूप से गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं.

मानसिक शांति के लिए “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें.

FAQs

Q1. 2026 में सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील समय कौन-सा रहेगा?

साल का मध्य भाग और विशेष रूप से बृहस्पति के द्वादश भाव में गोचर का समय अधिक संवेदनशील रह सकता है.

Q2. मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या करें?

योग, ध्यान, मॉर्निंग वॉक और सकारात्मक दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा.

Q3. खानपान में किन बातों का ध्यान रखें?

हल्का, सुपाच्य भोजन लें, अधिक पानी पिएं और तैलीय व जंक फूड से परहेज करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.