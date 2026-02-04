हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Rashifal 4 February 2026: कुंभ राशि विदेश से आएगा बड़ा ऑफर! अचानक बढ़ेगा वर्कलोड, ओवरटाइम के लिए रहें तैयार

Aquarius Horoscope 4 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Kumbh Rashifal 4 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिला-जुला और सावधानी बरतने वाला रहेगा. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से जहां साझेदारी और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित होगा, वहीं चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक उथल-पुथल भी पैदा कर सकता है.

आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. ग्रहों की स्थिति बताती है कि आज आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है. अतिगंड योग के प्रभाव से आपके रुके हुए काम शाम तक गति पकड़ सकते हैं. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ रहेगी, लेकिन दोपहर 12:00 से 01:30 बजे (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन चंद्रमा-केतु के प्रभाव से सिरदर्द या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. आंखों में जलन या नींद पूरी न होने की शिकायत रह सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें और समय पर भोजन करें.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन पार्टनरशिप पर केंद्रित रहेगा. यदि आप साझेदारी में काम करते हैं, तो पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, वरना गलतफहमियां हो सकती हैं. फाइनेंस के मामले में दिन सामान्य है. धन निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति अच्छी तरह जांच लें. अतिगंड योग व्यापारिक सौदों में अचानक लाभ दिला सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपको अपनी कार्यकुशलता साबित करनी होगी. ऑफिस में काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है, जिससे आप थकावट महसूस करेंगे. सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें. करियर राशिफल के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों को अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करने से सफलता मिलेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, लेकिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता लाने के लिए एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ाएं. आज परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है. बच्चों की तरफ से कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत का है. शिक्षा राशिफल कहता है कि एकाग्रता की कमी आपकी पढ़ाई में बाधा डाल सकती है. जनरल और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को अपने कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. किसी भी दुविधा की स्थिति में अपने गुरु या बड़े भाई-बहन से सलाह जरूर लें.

  • भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला (Sky Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 4 (अशुभ अंक 9 से बचें)
  • आज का उपाय: शाम के समय शनि चालीसा का पाठ करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं. इससे मानसिक शांति मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी.

(FAQs)

1. कुंभ राशि वालों के लिए आज का सबसे शुभ समय क्या है?
    आज सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम है.

2. आज के दिन किन बातों की विशेष सावधानी रखें?
     साझेदारी के कामों में बहस से बचें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ग्रहण दोष के कारण बनते काम बिगड़ सकते हैं.

3. क्या आज नया निवेश करना सही रहेगा?
    शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच का 'लाभ' चौघड़िया निवेश के लिए बेहतर है, लेकिन बड़े फैसले राहुकाल के बाद ही लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 04 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
Embed widget