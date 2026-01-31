हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kumbh Rashifal 31 January 2026: कुंभ राशि विवाद और झगड़ों से दूर रहें, खान-पान का ध्यान रखें वरना सेहत बिगड़ेगी

Aaj Ka Kumbh Rashifal 31 January 2026: कुंभ राशि विवाद और झगड़ों से दूर रहें, खान-पान का ध्यान रखें वरना सेहत बिगड़ेगी

Aquarise Horoscope 31 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 5th हाउस में स्थित है, जिससे रचनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन व्यवहार में संतुलन जरूरी रहेगा. दिन मिश्रित फल देने वाला है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर लापरवाही न करें. मिर्च-मसाले और तैलीय भोजन से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. हल्का, सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग या मेडिटेशन लाभदायक रहेगा.

बिजनेस राशिफल व्यापारिक दृष्टि से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. ग्रह स्थिति पूरी तरह सहयोगी नहीं है, इसलिए नई डील या व्यापारिक यात्रा टालना बेहतर रहेगा. योजनाओं पर दोबारा विचार करें और कार्यप्रणाली में सुधार लाएं. धैर्य रखने से आने वाले समय में लाभ होगा.

जॉब और करियर राशिफल नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का तुरंत फल न मिलने से निराशा हो सकती है. ऑफिस में किसी सहकर्मी से बहस या तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. शांत रहकर काम करने से सीनियर्स की नजर में आपकी छवि बेहतर बनेगी.

फाइनेंस राशिफल आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. अनावश्यक खर्च से बचें. निवेश करने से पहले सोच-विचार करें.

लव और फैमिली राशिफल वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. युवा वर्ग गलत संगत या गैरकानूनी कार्यों से दूर रहें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के तरीके में बदलाव से फायदा होगा, लेकिन मनमानी करने पर टीचर नाराज हो सकते हैं. अनुशासन जरूरी है.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर सिल्वर, लक्की नंबर 6, अनलक्की नंबर 2.

उपाय भगवान शनि को तिल का तेल अर्पित करें और काली उड़द दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को प्रॉपर्टी विवाद से बचना चाहिए?
हाँ, जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी जरूरी है.

Q2. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, फिलहाल निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है.

Q3. कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
क्रोध पर नियंत्रण और काम को टालने से बचना.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 31 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
और पढ़ें
Embed widget