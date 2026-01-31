Aaj Ka Kumbh Rashifal 31 January 2026: कुंभ राशि विवाद और झगड़ों से दूर रहें, खान-पान का ध्यान रखें वरना सेहत बिगड़ेगी
Aquarise Horoscope 31 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Kumbh Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 5th हाउस में स्थित है, जिससे रचनात्मकता और सीखने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन व्यवहार में संतुलन जरूरी रहेगा. दिन मिश्रित फल देने वाला है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें.
स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर लापरवाही न करें. मिर्च-मसाले और तैलीय भोजन से पेट संबंधी समस्या हो सकती है. हल्का, सुपाच्य भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं. मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग या मेडिटेशन लाभदायक रहेगा.
बिजनेस राशिफल व्यापारिक दृष्टि से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. ग्रह स्थिति पूरी तरह सहयोगी नहीं है, इसलिए नई डील या व्यापारिक यात्रा टालना बेहतर रहेगा. योजनाओं पर दोबारा विचार करें और कार्यप्रणाली में सुधार लाएं. धैर्य रखने से आने वाले समय में लाभ होगा.
जॉब और करियर राशिफल नौकरीपेशा लोगों को मेहनत का तुरंत फल न मिलने से निराशा हो सकती है. ऑफिस में किसी सहकर्मी से बहस या तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें. शांत रहकर काम करने से सीनियर्स की नजर में आपकी छवि बेहतर बनेगी.
फाइनेंस राशिफल आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. अनावश्यक खर्च से बचें. निवेश करने से पहले सोच-विचार करें.
लव और फैमिली राशिफल वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. युवा वर्ग गलत संगत या गैरकानूनी कार्यों से दूर रहें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के तरीके में बदलाव से फायदा होगा, लेकिन मनमानी करने पर टीचर नाराज हो सकते हैं. अनुशासन जरूरी है.
भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर सिल्वर, लक्की नंबर 6, अनलक्की नंबर 2.
उपाय भगवान शनि को तिल का तेल अर्पित करें और काली उड़द दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को प्रॉपर्टी विवाद से बचना चाहिए?
हाँ, जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी जरूरी है.
Q2. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
नहीं, फिलहाल निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है.
Q3. कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
क्रोध पर नियंत्रण और काम को टालने से बचना.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
