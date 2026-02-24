हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 24 February 2026: कुंभ राशि बिजनेस में संभलकर चलें, अनजानी गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

Aaj ka Kumbh Rashifal 24 February 2026: कुंभ राशि बिजनेस में संभलकर चलें, अनजानी गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

Aquarius Horoscope 24 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Feb 2026 02:50 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक मामलों और मानसिक स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. घर में माता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें. दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन संयम और धैर्य से परिस्थितियों को संभालना संभव होगा.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सावधानी भरा है. कार्यस्थल पर किसी बड़ी परियोजना में छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए काम को दोबारा जांचकर ही आगे बढ़ें. सीनियर्स वर्कलोड बढ़ा सकते हैं और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के प्रयास तुरंत सफल न हों, लेकिन निराश न हों. मेहनत जारी रखें.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में चल रहे मामलों में उलझन बढ़ सकती है. व्यापार में टर्नओवर को लेकर चिंता रहेगी, इसलिए खर्च और निवेश में सावधानी रखें. निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और पुराने अनुभवों से सीख लें.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. थकान, तनाव या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में शक या गलतफहमी का माहौल बन सकता है, इसलिए साफ बातचीत रखें. परिवार में शांति की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक सुकून मिलेगा. बहस और विवाद से दूर रहें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
आर्ट्स स्टूडेंट्स को करियर को लेकर भ्रम और निराशा हो सकती है. दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपनी रुचि और क्षमता पर भरोसा रखें. सही मार्गदर्शन से सफलता संभव है.

  • लकी नंबर: 6
  • लकी कलर: ब्लैक
  • उपाय: आज भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें, इससे नकारात्मकता कम होगी.

FAQs

1. क्या आज कुंभ राशि वालों को नौकरी में परेशानी हो सकती है?
हाँ, काम में सावधानी रखना जरूरी है, वरना गलती परेशानी दे सकती है.

2. क्या व्यापार में नुकसान के योग हैं?
टर्नओवर में कमी आ सकती है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें.

3. छात्रों के लिए क्या सलाह है?
करियर को लेकर भ्रम से बचें और अपनी रुचि पर भरोसा रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Feb 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 24 February 2026: कुंभ राशि बिजनेस में संभलकर चलें, अनजानी गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
Aaj ka Kumbh Rashifal 24 February 2026: कुंभ राशि बिजनेस में संभलकर चलें, अनजानी गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान
राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 24 February 2026: मकर राशि पार्टनरशिप में बढ़ेगा मुनाफा, आंखों की थकान से रहें सावधान
Aaj ka makar Rashifal 24 February 2026: मकर राशि पार्टनरशिप में बढ़ेगा मुनाफा, आंखों की थकान से रहें सावधान
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 24 February 2026: धनु राशि सेहत में होगा सुधार, नई शुरुआत के लिए अभी करना होगा इंतजार
Aaj ka Dhanu Rashifal 24 February 2026: धनु राशि सेहत में होगा सुधार, नई शुरुआत के लिए अभी करना होगा इंतजार
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 February 2026: वृश्चिक राशि मां के आशीर्वाद से शुरू होगा दिन, पार्टनर के साथ बढ़ेगी नजदीकियां
Aaj ka Vrishchik Rashifal 24 February 2026: वृश्चिक राशि मां के आशीर्वाद से शुरू होगा दिन, पार्टनर के साथ बढ़ेगी नजदीकियां
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कोचिंग सेंटर के जानी दुश्मन ! | Crime News
Patna में दफादार-चौकीदार पर लाठीचार्ज | ABP News | Nitish Kumar
Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
2026 से पहले तमिलनाडु में कांग्रेस की बड़ी दावेदारी, 45 सीटों की मांग के पीछे क्या है रणनीति?
बिहार
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए...'
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए खुला खिताब मिला'
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget