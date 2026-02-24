करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सावधानी भरा है. कार्यस्थल पर किसी बड़ी परियोजना में छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है, इसलिए काम को दोबारा जांचकर ही आगे बढ़ें. सीनियर्स वर्कलोड बढ़ा सकते हैं और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के प्रयास तुरंत सफल न हों, लेकिन निराश न हों. मेहनत जारी रखें.
बिजनेस और वित्त राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में चल रहे मामलों में उलझन बढ़ सकती है. व्यापार में टर्नओवर को लेकर चिंता रहेगी, इसलिए खर्च और निवेश में सावधानी रखें. निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और पुराने अनुभवों से सीख लें.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. थकान, तनाव या कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार जरूरी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन में शक या गलतफहमी का माहौल बन सकता है, इसलिए साफ बातचीत रखें. परिवार में शांति की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मानसिक सुकून मिलेगा. बहस और विवाद से दूर रहें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:
आर्ट्स स्टूडेंट्स को करियर को लेकर भ्रम और निराशा हो सकती है. दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपनी रुचि और क्षमता पर भरोसा रखें. सही मार्गदर्शन से सफलता संभव है.
- लकी नंबर: 6
- लकी कलर: ब्लैक
- उपाय: आज भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें, इससे नकारात्मकता कम होगी.
FAQs
1. क्या आज कुंभ राशि वालों को नौकरी में परेशानी हो सकती है?
हाँ, काम में सावधानी रखना जरूरी है, वरना गलती परेशानी दे सकती है.
2. क्या व्यापार में नुकसान के योग हैं?
टर्नओवर में कमी आ सकती है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें.
3. छात्रों के लिए क्या सलाह है?
करियर को लेकर भ्रम से बचें और अपनी रुचि पर भरोसा रखें.