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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 21 May 2026: कुंभ राशि गण्ड योग से कोर्ट के पुराने विवाद का होगा शांतिपूर्ण निपटारा, बैंक से मिलेगा बंपर टॉप-अप लोन का ऑफर

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 May 2026: कुंभ राशि गण्ड योग से कोर्ट के पुराने विवाद का होगा शांतिपूर्ण निपटारा, बैंक से मिलेगा बंपर टॉप-अप लोन का ऑफर

Aquarius Horoscope 21 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 21 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक सुदृढ़ता और वित्तीय लाभ लेकर आया है. बिजनेसमैन के पुराने लोन का ट्रैक रिकॉर्ड (भुगतान का इतिहास) बहुत अच्छा होने के कारण आज बैंक आपको खुद आगे बढ़कर एक बड़े 'टॉप-अप लोन' का शानदार ऑफर दे सकता है, जिससे बिजनेस विस्तार आसान होगा. आपकी कुंडली में आज गण्ड योग बनने से कोर्ट-कचहरी में चल रहे किसी बहुत पुराने विवाद या कमर्शियल मुकदमे का आज शांतिपूर्ण निपटारा हो जाएगा, जिससे आप हर तरह के कानूनी जंजाल से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और राहत की सांस लेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन तरक्की और बड़ा सम्मान दिलाने वाला रहेगा. वर्कप्लेस (कार्यक्षेत्र) पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) अपनी अद्भुत 'वर्कहोलिक इमेज' (काम के प्रति समर्पण) से मैनेजमेंट को पूरी तरह चकित कर देंगे, जिसके फलस्वरूप आपका नाम कंपनी में विशेष इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए आगे भेजा जा सकता है. बॉस आज आपकी मेहनत का लोहा मानेंगे और आपको कंपनी के भविष्य की महत्वपूर्ण योजनाओं (फ्यूचर प्रोजेक्ट्स) का मुख्य हिस्सा बनाएंगे, जो आपके करियर के लिए बहुत गर्व की बात होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए गुरुवार का दिन पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन का भी रहेगा. अपनी कठिन परीक्षाओं या प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद आज स्टूडेंट्स अपने क्लोज फ्रेंड्स (करीबी दोस्तों) के साथ बाहर घूमने या शॉपिंग करने का मजेदार प्लान बना सकते हैं, जिससे उनका माइंड पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन समाज और कुल में मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. किसी मंदिर या धार्मिक स्थल से जुड़ी पैतृक संपत्ति के पुराने मामले में आज परिवार और समाज में आपकी राय को विशेष महत्व दिया जाएगा, जिससे आपको आत्मिक और आध्यात्मिक लाभ होगा. इसके अलावा, आज आपको समाज में आपकी किसी पुरानी बड़ी उपलब्धि के लिए 'लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार या कोई विशेष सम्मानित पद मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल और राहत भरा है. छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको पुराने ज्ञात व अज्ञात शत्रुओं से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव खत्म होगा. साथ ही, पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा हड्डियों या जोड़ों का पुराना दर्द आज पूरी तरह दूर होगा, जिससे आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
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