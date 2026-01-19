हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 19 January 2026: कुंभ राशि खर्च और कानूनी मामलों में सतर्कता, सेहत पर ध्यान जरूरी

Kumbh Rashifal 19 January 2026: कुंभ राशि खर्च और कानूनी मामलों में सतर्कता, सेहत पर ध्यान जरूरी

Aquarise Horoscope 19 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Jan 2026 03:18 AM (IST)
Kumbh Rashifal 19 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा के 12वें हाउस में होने से आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अचानक कानूनी या कागजी उलझन सामने आ सकती है, इसलिए किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें. आज का दिन आत्ममंथन और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा.

सेहत राशिफल
लंबे समय से चली आ रही हेल्थ प्रॉब्लम आज आपको परेशान कर सकती है. यदि पहले से कोई बीमारी है, तो दवाइयों में लापरवाही न करें. इस समय ट्रैवलिंग अवॉइड करना आपके लिए बेहतर रहेगा, खासकर अगर थकान या कमजोरी महसूस हो रही हो. योग, ध्यान और पर्याप्त नींद से धीरे धीरे सेहत में सुधार आएगा.

बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन का काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और कमाई भी होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्च बढ़ने से टेंशन बनी रह सकती है. पार्टनरशिप में बिजनेस करने वालों को बिना योजना निवेश करने से बचना चाहिए. पार्टनर के साथ बैठकर बिजनेस ग्रोथ की स्पष्ट स्ट्रेटजी बनाना जरूरी होगा. सही प्लानिंग से ही नुकसान को रोका जा सकता है और मुनाफा स्थिर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल
मार्केटिंग फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को आज नेटवर्क बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा. लगातार संपर्क में रहने से ही टारगेट पूरे होंगे. वर्कस्पेस पर यदि कोई दिक्कत आए, तो परेशान होने के बजाय सीनियर साथियों से सलाह लेना लाभदायक रहेगा. पोस्ट के कम और ट्रांसफर की अधिक संभावना बन रही है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी. आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. फिजूलखर्ची पर कंट्रोल करना आज बहुत जरूरी है. किसी कानूनी मामले में पैसा खर्च होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए बजट प्लानिंग करके चलें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में बॉन्डिंग की कमी महसूस होगी, जिससे रिश्तों में ठंडापन आ सकता है. बातचीत और समय देने से रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है. वैवाहिक जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स जब तक अपनी पढ़ाई के तरीके में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक बेहतर रिजल्ट पाना मुश्किल रहेगा. टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना और कमजोर विषयों पर फोकस करना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग व्हाइट.
भाग्यशाली अंक 2.
अनलकी नंबर 9.

उपाय
आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करें. इससे मानसिक तनाव और कानूनी परेशानियों में राहत मिलेगी.

FAQs

  1. क्या आज बिजनेस में निवेश करना सही है?
    बिना योजना निवेश न करें, पहले स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है.

  2. ट्रांसफर के योग बन रहे हैं तो क्या करें?
    मानसिक रूप से तैयार रहें और सीनियर से मार्गदर्शन लें.

  3. छात्रों को बेहतर रिजल्ट के लिए क्या करना चाहिए?
    पढ़ाई की रणनीति बदलें और नियमित अभ्यास करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Jan 2026 03:18 AM (IST)
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
