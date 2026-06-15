Aaj ka Kumbh Rashifal 15 June 2026: आज का कुंभ राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर रचनात्मकता, अचानक लाभ और करियर में नई जिम्मेदारियों के द्वार खोलने वाला साबित होगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके पंचम भाव (संतान, बुद्धि व प्रेम स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना सुखद, सुरक्षित और भाग्यशाली रहेगा.

अचानक लाभ व मुलाकात: आज चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से आज अचानक किसी अजनबी या खास व्यक्ति से हुई मुलाकात आपके लिए भविष्य में बेहद लाभदायक और फलदायी सिद्ध होगी. आज आपको गौ सेवा और समाज सेवा करने का कोई बेहतरीन मौका मिल सकता है, पुण्य कमाने के इस अवसर को हाथ से बिल्कुल न जाने दें.

करियर और व्यापार: शूल और गण्ड योग के बनने से आज आपके बिजनेस की रफ्तार में जबरदस्त तेजी आएगी. आपकी पुरानी योजनाएं (Plans) पूरी तरह सक्सेसफुल रहेंगी, जिससे आपके हाथ बड़ा आर्थिक मुनाफा लगेगा. व्यापारियों के लिए आज का मूल मंत्र यह है कि वे अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ज्यादा स्ट्रांग और अपडेट करें. सोशल मीडिया पर आपका कोई क्रिएटिव आइडिया या कैंपेनिंग अचानक वायरल हो सकती है, जिससे आपके प्रोडक्ट की हाइप बाजार में बहुत बढ़ जाएगी और बिजनेस को एक नया डायरेक्शन मिलेगा.

यदि आप इन दिनों बिजनेस चेंज (व्यापार बदलने) की प्लानिंग बना रहे हैं, तो रुकें. फिलहाल नया काम शुरू करने के बजाय जो बिजनेस पहले से चल रहा है, उसी के प्रचार-प्रसार पर पूरा ध्यान लगाएं, यही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज कार्यस्थल पर प्रमोशन और ऊंचे पद के साथ-साथ नई जिम्मेदारियां (Responsibilities) भी बढ़ने वाली हैं. ऑफिस में एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने सहकर्मियों (Co-workers) या जूनियर्स के साथ बात करते समय अपनी वाणी में पूरी नम्रता बनाए रखें; गुस्सा या कठोर शब्द आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं.

वर्कस्पेस पर अपने इन एंड आउट टाइम (आने-जाने के समय) और पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय की पाबंदी का सीधा असर आपके काम की परफॉर्मेंस और सीनियर्स की नजरों पर पड़ेगा.

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: आज आपको अपने सबसे पक्के दोस्त (Best Friend) के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने या ट्रैवलिंग की प्लानिंग बनाने का शानदार मौका मिल सकता है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.

छात्रों के लिए विशेष सलाह: सूर्य आज आपके पंचम भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को सलाह दी जाती है कि जीवन में बड़ी सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट या एग्जाम में चीटिंग के टेम्पटेशन (नकल करने के विचार) से पूरी तरह दूर रहें. अपनी खुद की मेहनत पर भरोसा रखें, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

गोल्डन (सुनहरा) शुभ अंक (Lucky No): 7

7 अशुभ अंक (Unlucky No): 2

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