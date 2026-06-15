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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 15 June 2026: आज कुंभ राशि के जातकों पर बरसेगी महादेव की विशेष कृपा, जानें पूरा भविष्यफल

Aaj ka Kumbh Rashifal 15 June 2026: आज कुंभ राशि के जातकों पर बरसेगी महादेव की विशेष कृपा, जानें पूरा भविष्यफल

Aquarius Horoscope 15 June 2026: कुंभ राशि के जातकों को बिजनेस में बड़ा मुनाफा होगा. मार्केटिंग और क्रिएटिव आइडिया से व्यापार चमकेगा. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें आज का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 15 June 2026: आज का कुंभ राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर रचनात्मकता, अचानक लाभ और करियर में नई जिम्मेदारियों के द्वार खोलने वाला साबित होगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके पंचम भाव (संतान, बुद्धि व प्रेम स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना सुखद, सुरक्षित और भाग्यशाली रहेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope)

अचानक लाभ व मुलाकात: आज चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से आज अचानक किसी अजनबी या खास व्यक्ति से हुई मुलाकात आपके लिए भविष्य में बेहद लाभदायक और फलदायी सिद्ध होगी. आज आपको गौ सेवा और समाज सेवा करने का कोई बेहतरीन मौका मिल सकता है, पुण्य कमाने के इस अवसर को हाथ से बिल्कुल न जाने दें.

करियर और व्यापार: शूल और गण्ड योग के बनने से आज आपके बिजनेस की रफ्तार में जबरदस्त तेजी आएगी. आपकी पुरानी योजनाएं (Plans) पूरी तरह सक्सेसफुल रहेंगी, जिससे आपके हाथ बड़ा आर्थिक मुनाफा लगेगा. व्यापारियों के लिए आज का मूल मंत्र यह है कि वे अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ज्यादा स्ट्रांग और अपडेट करें. सोशल मीडिया पर आपका कोई क्रिएटिव आइडिया या कैंपेनिंग अचानक वायरल हो सकती है, जिससे आपके प्रोडक्ट की हाइप बाजार में बहुत बढ़ जाएगी और बिजनेस को एक नया डायरेक्शन मिलेगा.

यदि आप इन दिनों बिजनेस चेंज (व्यापार बदलने) की प्लानिंग बना रहे हैं, तो रुकें. फिलहाल नया काम शुरू करने के बजाय जो बिजनेस पहले से चल रहा है, उसी के प्रचार-प्रसार पर पूरा ध्यान लगाएं, यही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज कार्यस्थल पर प्रमोशन और ऊंचे पद के साथ-साथ नई जिम्मेदारियां (Responsibilities) भी बढ़ने वाली हैं. ऑफिस में एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने सहकर्मियों (Co-workers) या जूनियर्स के साथ बात करते समय अपनी वाणी में पूरी नम्रता बनाए रखें; गुस्सा या कठोर शब्द आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं.

वर्कस्पेस पर अपने इन एंड आउट टाइम (आने-जाने के समय) और पंक्चुअलिटी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय की पाबंदी का सीधा असर आपके काम की परफॉर्मेंस और सीनियर्स की नजरों पर पड़ेगा.

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: आज आपको अपने सबसे पक्के दोस्त (Best Friend) के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने या ट्रैवलिंग की प्लानिंग बनाने का शानदार मौका मिल सकता है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी.

छात्रों के लिए विशेष सलाह: सूर्य आज आपके पंचम भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को सलाह दी जाती है कि जीवन में बड़ी सक्सेस पाने के लिए शॉर्टकट या एग्जाम में चीटिंग के टेम्पटेशन (नकल करने के विचार) से पूरी तरह दूर रहें. अपनी खुद की मेहनत पर भरोसा रखें, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे.

  • शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)
  • शुभ अंक (Lucky No): 7
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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