Aaj ka Kumbh Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद प्रभावशाली रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं, जो धन संचय और पुण्य कार्यों के लिए शुभ संकेत हैं. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग के साथ-साथ आपकी राशि के लिए 'मालव्य योग' का विशेष शुभ प्रभाव मिल रहा है. आज दो शुभ समय हैं: सुबह 07.00 से 08.00 और शाम 05.00 से 06.00 बजे तक. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सत्ता और प्रभाव के लाभ का है. पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों का सहयोग आपके रुके हुए सरकारी कामों को आज पूरा करवा देगा. सत्ता के गलियारों में आपकी पहचान आज आपके व्यापारिक हितों की रक्षा करेगी. यदि आप कोई नई डील करने जा रहे हैं, तो आपके लिए उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा में डील करना सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, समाज सेवा या व्यापारिक वादों में स्पष्टता रखें, क्योंकि लोग आपकी कथनी और करनी में अंतर देख सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आपकी सच्चाई की जीत होगी. वर्कप्लेस पर आपके विरुद्ध भड़काने वालों का आपके को-वर्कर ही डटकर मुकाबला करेंगे और बॉस को आपकी ईमानदारी के बारे में बताएंगे. मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स से जुड़े जातकों को आज कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं, जो आपकी कार्यक्षेत्र में स्वतंत्रता बढ़ाएंगे. अपने करियर को लेकर स्थिर निर्णय लें, क्योंकि अस्थिरता आपकी विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और भक्ति का माहौल रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य, कथा या पूजा का आयोजन हो सकता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सुख-समृद्धि आएगी. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. पुण्य कार्यों में मन लगेगा जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों और कुछ नया सीखने वालों (Learners) के लिए आज का दिन तकनीकी प्रगति का है. आपके लिए नई टेक्नोलॉजी या डिजिटल आर्ट सीखने के द्वार खुलेंगे, जो आपके करियर को भविष्य के लिए तैयार करेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में आज किया गया निवेश आने वाले समय में बड़े परिणाम देगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से दिन सामान्य है. घर में पूजा-पाठ और सकारात्मक माहौल होने से मानसिक तनाव कम होगा. हालांकि, अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें, क्योंकि मानसिक अस्थिरता आपको थका सकती है. संतुलित आहार और सत्कर्मों पर ध्यान दें.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक स्थिति आज मजबूत बनी रहेगी. सरकारी अटके हुए कार्यों के पूरे होने से धन लाभ के योग बनेंगे. उत्तर-पूर्व दिशा में किए गए व्यापारिक सौदे आर्थिक उन्नति लाएंगे. चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से धन संचय करने में सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 1

अनलक्की अंक: 7

विशेष उपाय: भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा.

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