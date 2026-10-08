Kark Rashifal: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) रात्रि 10:16 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शुक्ल योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, संचित पूंजी, मृदु वाणी, रिश्तेदारी व वित्तीय विस्तार स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वभाव से अत्यंत मृदुभाषी रहेंगे; आपकी मीठी और सम्मोहक वाणी से बिगड़ते हुए पारिवारिक व व्यावसायिक संबंध आसानी से सुधर जाएंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए निरंतर कार्य-ऊर्जा, री-ब्रांडिंग में सफलता और रिश्तेदारों के सहयोग से बड़े ऑर्डर मिलने का रहेगा.

नियमित कार्यों के लिए भरपूर ऊर्जा: बिजनेसमैन को अपने दैनिक और नियमित व्यापारिक कार्यों को निपटाने के लिए आंतरिक स्फूर्ति और लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी; काम में रुकावटें नहीं आएंगी.

री-ब्रांडिंग व नई टेक्नोलॉजी से प्रतिस्पर्धियों को मात: मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के हर कदम और चाल को मात देते हुए आप अपने बिजनेस में री-ब्रांडिंग (Re-branding) और आधुनिक तकनीकों को पूरी तरह सफलतापूर्वक लागू करने में सफल रहेंगे.

रिलेटिव के जरिए बड़ी कंपनी से ऑर्डर: बिजनेस में किसी नजदीकी रिश्तेदार (Relative) के संपर्कों के माध्यम से आपको किसी बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट कंपनी से थोक ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, जिससे व्यापार में अप्रत्याशित और बेहतरीन मुनाफा होने की पूरी उम्मीद है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सतर्कता से सफलता पाने, लंबित कार्यों को निपटाने और सामान्य उत्साह के साथ काम करने का रहेगा.

प्रयास व सतर्कता से मिलेगी सफलता: शुक्ल योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर की गई आपकी व्यक्तिगत सतर्कता और निरंतर प्रयास आपको महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाएंगे.

पेंडिंग काम निपटाने में व्यस्तता: ऑफिस में आज आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित या जोश से भरा हुआ महसूस नहीं करेंगे; एक शांत भाव से आप केवल अपने पुराने और लंबित (Pending) पड़े आधिकारिक कार्यों को निपटाने में ही व्यस्त रहेंगे.

सतर्कता से टलेंगी गलतियां: ग्रहण दोष के चलते किसी भी फाइल या रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले दोबारा चेक कर लें; आपकी सावधानी किसी भी आधिकारिक गलती को होने से रोक लेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा सुखद सामंजस्य, दांपत्य शांति और लवर के लिए कीमती उपहार की योजना लेकर आया है.

पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में सामंजस्य: घर-परिवार और दांपत्य जीवन पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और मधुर रहेगा; मृदु वाणी के कारण घर में शांति का वातावरण बना रहेगा.

लवर के लिए कॉस्टली गिफ्ट की प्लानिंग: लव लाइफ बिता रहे जातकों के बीच आकर्षण बढ़ेगा; अपने पार्टनर या लवर के लिए कोई महंगा और खूबसूरत गिफ्ट (Costly Gift) खरीदने की योजना बन सकती है.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अथक परिश्रम और आगामी परीक्षाओं की ठोस तैयारी का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी आने वाली परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस व कोर्स को पूरी तरह तैयार करने में जुट जाएं; आपकी अथक मेहनत और लगन से यह समय आपके लिए बेहद शानदार परिणाम लेकर आएगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 2nd हाउस के चंद्रमा से स्वास्थ्य सामान्यतः स्थिर रहेगा. हालांकि, दिनभर लंबित काम निपटाने के कारण आंखों में खिंचाव या हल्की सुस्ती रह सकती है. संतुलित सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मानसिक ताजगी के लिए थोड़ा समय टहलने में बिताएं.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: गुरुवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, काले तिल और गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी को पीले पुष्प, केला और बेसन के लड्डू अर्पित करें. चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. त्रयोदशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से वाणी का प्रभाव और आकर्षण बढ़ेगा, मालव्य व शुक्ल योग से बड़ी कंपनी से मिले ऑर्डर्स में भारी मुनाफा होगा, नौकरी में पेंडिंग काम पूरे होंगे और रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा.

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