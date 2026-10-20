Kark Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा महापर्व / बुराई पर अच्छाई की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शूल योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव व्यापार, पार्टनरशिप, व्यवसाय विस्तार, अचानक धन लाभ, सरकारी अनुबंध व सामाजिक प्रभाव स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपको अपने दैनिक व्यापार, साझेदारियों और स्वतंत्र व्यवसाय में चौतरफा भारी लाभ प्राप्त होगा; कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता से आपकी बाजार में धाक जमेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए मार्केटिंग टीम का विस्तार करने, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने, अचानक धन लाभ पाने और टैक्स मामलों के कानूनी समाधान का रहेगा.

मार्केटिंग टीम का विस्तार देगा बिजनेस को नई ग्रोथ: अपने कारोबार का व्यापक स्तर पर विस्तार करने के लिए आपको अपनी सेल्स व मार्केटिंग टीम का आकार और कौशल बढ़ाना होगा; नए ऊर्जावान लोगों को जोड़ने से आपकी रीच बढ़ेगी और बिजनेस की ग्रोथ में अप्रत्याशित उछाल आएगा.

गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और अचानक धन लाभ के मजबूत योग: बाजार में आपको बेहतरीन ग्रोथ सपोर्टर मिलेंगे, जिनके मजबूत सहयोग से आपको बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी अनुबंध या टेंडर हासिल हो सकते हैं; इसके साथ ही व्यापार में अचानक मोटा धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति बेहद सुदृढ़ होगी.

सही डॉक्यूमेंटेशन से सुलझेगा टैक्स व सरकारी नोटिस: यदि व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार का सरकारी नोटिस, ऑडिट या टैक्स से संबंधित मामला लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, तो आज सटीक कागजी कार्रवाई और सही डॉक्यूमेंटेशन के दम पर वह विवाद पूरी तरह हल होने की सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा.

किसी खास के साथ सुखद यात्रा: व्यापार या निजी जीवन के सिलसिले में आज किसी बेहद खास और आत्मीय व्यक्ति के साथ आनंददायक और सफल यात्रा (Traveling) के योग बन रहे हैं.

नौकरीपेशा जातकों और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन शूल योग के बीच कॉरपोरेट सेक्टर से बड़ी खुशखबरी पाने, पेंडिंग काम पूरे करने और को-वर्कर्स का अटूट सहयोग पाने का रहेगा.

कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों को मिलेगी अच्छी खबर: शूल योग के प्रभाव के बावजूद मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट सेक्टर में कार्यरत जातकों को अपने करियर, इंसेंटिव, प्रोजेक्ट ट्रांसफर या नई भूमिका को लेकर कोई बहुत बड़ी और उत्साहवर्धक खुशखबरी मिल सकती है.

पेंडिंग काम होंगे पूरे, मिलेगा को-वर्कर्स का फुल सपोर्ट: अनुकूल ग्रह-गोचर के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों के पिछले कई दिनों से लटके और पेंडिंग पड़े हुए सभी आधिकारिक काम सफलतापूर्वक कंप्लीट होंगे; वर्कस्पेस पर आपके सहकर्मियों का पूरा और सक्रिय सहयोग मिलने से हर काम समय से पहले पूरा हो जाएगा.

सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर आचरण से छोड़ेंगे छाप: सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जातक अपनी उच्च मर्यादा, गरिमामयी वाणी और प्रभावशाली आचरण से सभी लोगों, अधिकारियों और समर्थकों को गहराई से प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा परिजनों की उम्मीदों पर खरा उतरने और विजयादशमी पर घर में उल्लास का वातावरण बनाने वाला रहेगा.

परिवार के सदस्य की उम्मीदों को करेंगे पूरा: घर-परिवार में किसी खास सदस्य (माता-पिता, संतान या भाई-बहन) को आपसे बहुत बड़ी और भावनात्मक उम्मीदें रहेंगी; अपनी समझदारी और प्यार से आप उनकी सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे, जिससे परिवार में आपकी साख और आदर बढ़ेगा.

विजयादशमी पर घर में सौहार्द और खुशहाली: दशहरे के पावन महापर्व पर अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक स्वरूप घर में विशेष मिठास और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी; शाम के समय परिवार के साथ धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव का आनंद लेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत से सफलता के द्वार खोलने का है. छात्र-छात्राएं किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या भाग्य के भरोसे रहने की भूल न करें; याद रखें कि केवल और केवल आपकी अनवरत, ईमानदार और कड़ी मेहनत (Hard Work) ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक जगत में सफलता के स्वर्णिम द्वार तक पहुंचा सकती है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, चुस्त और ऊर्जावान रहेगा. यात्रा और दिनभर की व्यस्तता के बावजूद आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा महापर्व) के पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और गुड़-चने का भोग लगाएं तथा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही कार्यक्षेत्र के बही-खातों और कलम का पूजन करें. इससे सातवें भाव के चंद्रमा से व्यापार में अचानक धन लाभ होगा, मालव्य योग से आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, सरकारी टेंडर व टैक्स विवाद का स्थायी समाधान होगा, कॉरपोरेट करियर में खुशखबरी मिलेगी और परिवार में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

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