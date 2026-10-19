Kark Rashifal: 19 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी तिथि सुबह 10:52 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात दुर्गा नवमी (महानवमी / मां सिद्धिदात्री पूजा) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज दोपहर 03:39 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, धृति योग, अत्यंत मंगलकारी सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि कर्क होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव साझेदारी, जीवनसाथी, सुव्यवस्थित कार्यशैली, व्यावसायिक बदलाव, ऑफिशियल यात्रा व पारिवारिक सुलह स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप अपने कार्यक्षेत्र, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सभी कार्यों को बहुत ही सुव्यवस्थित, अनुशासित और योजनाबद्ध ढंग (Systematic Manner) से पूरा करेंगे; आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ सराहना होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कर्क राशि के कारोबारियों के लिए समय के अनुसार व्यापार में बदलाव लाने, पार्टनर का पूर्ण सहयोग पाने और पारिवारिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखकर आगे बढ़ने का रहेगा.

समय के साथ लाएं बदलाव, साबित होगा फायदेमंद: बाजार की आधुनिक मांग और फेस्टिव सीजन को देखते हुए आपको समय के साथ अपने बिजनेस के तौर-तरीकों में जरूरी और सकारात्मक बदलाव (Business Evolution) लाना होगा; यह नया दृष्टिकोण आपके लिए अत्यंत मुनाफेदार और फायदेमंद साबित होगा.

पार्टनर के पूर्ण सहयोग से आसान होगा कारोबार: व्यापार में आज आपको अपने व्यावसायिक साझेदार (Business Partner) का पूरा और सच्चा सहयोग मिलेगा; उनके सक्रिय योगदान और तालमेल से जटिल से जटिल व्यावसायिक डील्स को पूरा करना और कारोबार को आगे बढ़ाना बेहद आसान हो जाएगा.

न्यू बिजनेसमैन पारिवारिक प्रतिष्ठा का रखें ध्यान: नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) को कोई भी व्यावसायिक कदम उठाते या डील करते समय अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, मर्यादा और साख को हमेशा ध्यान में रखकर ही अपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करनी चाहिए.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिशियल यात्रा के अवसर, विरोधियों के विघ्न से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान शानदार ऑफर मिलने का रहेगा.

ऑफिस के काम से यात्रा का अवसर, न करें इनकार: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को आज संस्थान या कंपनी के काम के सिलसिले में किसी ऑफिशियल टूर या यात्रा पर जाना पड़ सकता है; उच्चाधिकारियों द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी से बिल्कुल भी इनकार न करें, यह आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

दूसरे शहर की ट्रैवलिंग में मिल सकता है बेहतरीन ऑफर: आधिकारिक काम (Officially Work) से आज आपको किसी दूसरे शहर में ट्रैवल करना पड़ सकता है; इस यात्रा के दौरान आपकी प्रतिभा को देखकर आपको करियर या प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई बहुत ही शानदार और बड़ा ऑफर (Great Offer) प्राप्त हो सकता है.

वर्कप्लेस पर विरोधियों से रहें अलर्ट: कार्यस्थल पर आपकी प्रगति को देखकर आपके गुप्त विरोधी और ईर्ष्यालु सहकर्मी आपके बनते कार्यों में विघ्न और अड़चनें डालने की चेष्टा कर सकते हैं; इसलिए अपनी कार्ययोजनाओं को गोपनीय रखें और केवल अपने काम पर ध्यान दें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा आपकी सलाह से घर के विवादों का खात्मा करने और दांपत्य जीवन की उलझनें सुलझाने का श्रेष्ठ योग बना रहा है.

आपकी सलाह मात्र से होगा बहस का 'द एंड': घर-परिवार में यदि पिछले कुछ समय से किसी विषय को लेकर तनाव या बहस चल रही थी, तो आज परिवार के सभी सदस्यों के बीच आपकी एक समझदारी भरी सलाह मात्र से ही उस तीखी बहस का हमेशा के लिए ‘द एंड’ (The End) हो जाएगा.

वैवाहिक जीवन की समस्याओं का निकलेगा आसान हल: मैरिड लाइफ (Married Life) में आ रही पुरानी गलतफहमियों और परेशानियों का हल आप अपनी सूझबूझ और प्यार से बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे; पति-पत्नी के रिश्ते में पुनः गहरा विश्वास और मिठास लौटेगी.

महानवमी पर घर में आध्यात्मिक शांति: दुर्गाष्टमी और महानवमी के पावन संधिकाल पर मां सिद्धिदात्री की उपासना और कन्या पूजन के आयोजन से घर में मांगलिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन भटकावों से बचकर अध्ययन पर केंद्रित होने की सख्त चेतावनी दे रहा है. छात्र-छात्राएं प्रेम-प्रसंग (Love Affair), मोबाइल गेमिंग और सोशल मीडिया के फालतू प्रपंचों व चक्कर में पड़कर अपनी बहुमूल्य पढ़ाई से भटक सकते हैं; यदि समय रहते खुद को नहीं संभाला तो आप अपनी मुख्य स्टडी में काफी पीछे रह सकते हैं, इसलिए तुरंत अपनी प्राथमिकताओं को तय करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़ और संतुलित बना रहेगा. दूसरे शहर की यात्रा और भागदौड़ के चलते शाम को हल्की थकान या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय मां सिद्धिदात्री के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी व महानवमी तिथि के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री और मां महागौरी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को श्वेत/गुलाबी पुष्प, नारियल, चुनरी और हलवा-पूरी व चने का भोग लगाएं तथा 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः' अथवा 'सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि. सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही आज सोमवार होने के कारण शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और सफेद चंदन अर्पित करें तथा महानवमी पर नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें हलवा-चना, उपहार व दक्षिणा भेंट करें. इससे सातवें भाव के चंद्रमा से कार्यशैली सुव्यवस्थित होगी, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, ऑफिशियल यात्रा से बड़ा ऑफर हासिल होगा, पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.