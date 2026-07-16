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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 16 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा, कारोबार और नौकरी में बढ़ेगी चुनौती, धैर्य से लें हर फैसला

Aaj ka Mesh Rashifal 16 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा, कारोबार और नौकरी में बढ़ेगी चुनौती, धैर्य से लें हर फैसला

Aries Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को मेष राशि वालों को व्यापार में आर्थिक दबाव, नौकरी में विरोध और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी. 

आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. ग्राहकों तक सामान पहुंचाने और बिक्री बढ़ाने के लिए अपेक्षा से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं. यदि व्यापार में पुरानी उधारी चल रही है, तो लेनदार भुगतान को लेकर दबाव बना सकते हैं. शिपमेंट या डिलीवरी में देरी होने से कुछ ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं और आर्थिक नुकसान की आशंका भी रहेगी. आज किसी भी बड़े व्यापारिक निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें. समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी, इसलिए संयम बनाए रखें.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर आज अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत होगी. जिन सहकर्मियों पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, उन्हीं की किसी बात से आपकी छवि प्रभावित हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ सकती है, जिससे काम का दबाव बढ़ेगा. छोटी-छोटी गलतियों से बचने के लिए हर कार्य को ध्यानपूर्वक पूरा करें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद स्पष्ट रखें और किसी भी विवाद से दूरी बनाकर रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी रहेगा. पुराने भुगतान और व्यापारिक देनदारियां मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बड़े निवेश या कर्ज लेने का निर्णय फिलहाल टाल दें. बजट के अनुसार चलने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से पारिवारिक मामलों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है. ससुराल पक्ष की किसी बात को लेकर जीवनसाथी के साथ मतभेद होने की आशंका है. ऐसे में गुस्से की बजाय समझदारी और शांत व्यवहार अपनाएं. परिवार के अन्य सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो तनाव धीरे-धीरे कम होगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और काम का अधिक दबाव आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. पर्याप्त नींद लें और दिनभर के बीच-बीच में आराम के लिए समय निकालें. संतुलित भोजन करें और योग या ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. वाहन चलाते समय भी अतिरिक्त सावधानी बरतें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. नई चीजों को समझने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. मानसिक थकान के कारण रचनात्मक सोच प्रभावित हो सकती है. पढ़ाई के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और नियमित अभ्यास जारी रखें. शिक्षकों का मार्गदर्शन आपकी कठिनाइयों को कम करने में मदद करेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (Green)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 8

उपाय

सुबह माता-पिता का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. हरी मूंग का दान करने से मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाओं से राहत मिलने की संभावना बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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