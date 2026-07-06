Aaj ka Kark Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. यदि पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर तनाव था तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखेंगे. आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में ही बाजार से बड़े ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं. यदि आप नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में अच्छा और सुरक्षित रिटर्न दे सकता है. आपकी बातचीत करने की कला और प्रभावशाली नेगोशिएशन स्किल्स किसी बड़े क्लाइंट को प्रभावित करेंगी, जिससे लंबे समय तक व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे. इससे बाजार में आपकी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति और सम्मान लेकर आएगा. आपके किसी नए आइडिया या रणनीति को वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपके काम करने के तरीके की सराहना होगी और भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. ऑफिस और निजी जीवन के बीच बेहतरीन संतुलन बना रहेगा. लंबित कार्यों को बिना किसी तनाव के समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. कलाकारों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रतिभा को नई पहचान मिल सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन बेहद यादगार रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा. साथ में डिनर या कहीं घूमने की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सुखद बना रहेगा. किसी धार्मिक या शुभ आयोजन में परिवार के साथ शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक मामलों में आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. व्यापार से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं और निवेश भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. यदि किसी बड़े आर्थिक फैसले की योजना बना रहे हैं तो दिन अनुकूल रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बचत पर ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा. पुराने निवेश से भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और सफलता से भरा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे. कला, डिजाइन, संगीत या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

उपाय:

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करें. इससे भाग्य मजबूत होगा और सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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