Aaj ka Kark Rashifal 9 February 2026: कर्क राशि प्रॉपर्टी विवाद से रहें बचकर, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स को किसी के साथ शेयर न करना ही बेहतर

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Feb 2026 07:17 PM (IST)
Kark Rashifal 9 February 2026 in Hindi: आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए थोड़ा संभलकर चलने और आत्म-निरीक्षण करने का है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको बाहरी शोर से ज्यादा अपने भीतर के विवेक पर भरोसा करना होगा.

चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से आज प्रॉपर्टी या जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं. घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण या अप्रिय रहने की आशंका है, जिससे आपका मन विचलित हो सकता है. ऐसे में आपका झुकाव आध्यात्मिक खोज और शांति की ओर बढ़ेगा, जो आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य और मानसिक शांति

मानसिक तनाव का सीधा असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ सकता है. विचारों को सुलझाने और मन को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation), योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना अनिवार्य है.

व्यवसाय और फाइनेंस राशिफल

व्यापारिक मामलों में आज आपकी "व्यवहार कुशलता" ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है. किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील के बारे में तब तक किसी से चर्चा न करें, जब तक आप खुद उसे लेकर पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं. गोपनीयता बनाए रखना आज सफलता की कुंजी है. निवेश के मामलों में जल्दबाजी न करें.

करियर और जॉब राशिफल

  • कार्यस्थल: ऑफिस में आज दूसरों की बातों या अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपने विवेक का इस्तेमाल करें. कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें.
  • सावधानी: नौकरीपेशा जातकों को आज अपने गुस्से पर सख्त नियंत्रण रखना होगा. कार्यस्थल पर किसी से बहस बड़े झगड़े का रूप ले सकती है, इसलिए शांत रहना ही समझदारी है.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स

  • स्पोर्ट्स पर्सन: मन में चल रहे तनाव के कारण खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस पर पूरी तरह एकाग्र (Concentrate) नहीं कर पाएंगे. बेहतर होगा कि अभ्यास से पहले मन को शांत करें.
  • न्यू जनरेशन: युवा वर्ग के लिए आज की सबसे बड़ी सलाह यह है कि वे किसी भी प्रकार के वाद-विवाद या लड़ाई-झगड़े से दूर रहें, अन्यथा कानूनी पचड़ों में फंसने की नौबत आ सकती है.

भाग्यशाली कारक और उपाय

  • भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और घरेलू क्लेश दूर होंगे.

(FAQs)

1. क्या आज नई प्रॉपर्टी खरीदना सही रहेगा?
    चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से प्रॉपर्टी विवाद के योग हैं, इसलिए आज किसी भी बड़े सौदे या कागजी कार्यवाही को टालना ही बेहतर होगा.

2. ऑफिस में झगड़े की स्थिति से कैसे बचें?
    आज मौन रहना आपका सबसे बड़ा हथियार है. अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो वहां से हट जाएं और अपने काम पर ध्यान दें.

3. तनाव दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है?
    आज के लिए प्राणायाम और आध्यात्मिक पुस्तकों का पठन आपके लिए सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Feb 2026 07:17 PM (IST)
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
