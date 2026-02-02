Kark Rashifal 3 February 2026: कर्क राशि वर्कप्लेस पर नए संपर्कों से खुलेगा तरक्की का रास्ता

Kark Rashifal 3 February 2026 in Hindi: आज आपका ध्यान आर्थिक पक्ष और पारिवारिक मामलों पर अधिक रहेगा. रूचक योग होने से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष आपकी वाणी में कड़वाहट या मन में बेचैनी पैदा कर सकता है. आज धैर्य से काम लेना और सोच-समझकर बोलना ही आपकी सफलता की कुंजी है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के लिहाज से दिन सामान्य है. धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. निवेश के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि ग्रहण दोष धन हानि का संकेत दे सकता है. हालांकि, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ सकारात्मक हल मिल सकता है. अटका हुआ धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करें, सफलता मिल सकती है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. आपके काम की सराहना होगी, लेकिन सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय संयम रखें. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन शोध करने के लिए अच्छा है, पर अंतिम निर्णय आज न लें. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है. मन में भटकाव रहेगा. आज आपको अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक अनुशासित होने की आवश्यकता है. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत दोगुनी करनी होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-दुख का मिश्रण रहेगा. वाणी पर नियंत्रण न रखने से घर के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा. शाम का समय परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. हनुमान जी की उपासना आपके और आपके परिवार के लिए शुभ रहेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के प्रति सचेत रहें. आँखों में जलन या मुख से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है. साथ ही, मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा की स्थिति बन सकती है. पर्याप्त नींद लें और हल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

भाग्यशाली रंग: सफेद या क्रीम

सफेद या क्रीम भाग्यशाली अंक: 2

2 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: दूध में थोड़ा शहद मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

(FAQs)

1. आज धन निवेश करना कैसा रहेगा?

आज चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष दूसरे भाव (धन भाव) में है, इसलिए आज बड़े निवेश से बचना ही समझदारी है.

2. वाणी पर नियंत्रण क्यों जरूरी है?

दूसरे भाव में केतु के प्रभाव से आज आपकी बातें दूसरों को चुभ सकती हैं, जिससे बने-बनाये काम बिगड़ सकते हैं. अतः सोच-समझकर बोलें.

3. आज राहुकाल के दौरान क्या न करें?

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू न करें और न ही किसी महत्वपूर्ण व्यापारिक डील पर हस्ताक्षर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.