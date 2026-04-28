Aaj ka Kark Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा.

चन्द्रमा आज आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पराक्रम और साहस को बढ़ाएगा. आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का शुभ संयोग बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए मंगलकारी रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई ऊर्जा और आधुनिकता के समावेश का है. बिजनेस में आप नए और क्रांतिकारी विचारों को लागू करेंगे, जिससे कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आज कोई भी बड़ी व्यावसायिक डील या एग्रीमेंट साइन करने के लिए समय बहुत अनुकूल है. बस ध्यान रखें कि संवाद स्पष्ट हो ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे. आर्थिक रूप से दिन मजबूती लेकर आएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

करियर के क्षेत्र में आज व्याघात योग का विशेष लाभ मिलेगा. जो लोग नई नौकरी (New Joining) की तलाश में हैं या वर्तमान जॉब में बदलाव चाहते हैं, उन्हें आज बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. कार्यस्थल पर आपके नेतृत्व की सराहना होगी; जूनियर और को-वर्कर्स आपके मार्गदर्शन का सम्मान करेंगे, जिससे टीम का प्रदर्शन निखरेगा और आपके लक्ष्यों की प्राप्ति आसान होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन राहत भरा है. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक चिंताएं आज दूर होंगी, जिससे पढ़ाई का रास्ता साफ होगा. आप अपनी शिक्षा पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. गुरुओं का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. संतान की ओर से आज आपको कोई ऐसी बड़ी मदद या सुखद समाचार मिल सकता है, जो आपके करियर या व्यापार के लिए 'मील का पत्थर' साबित होगा. परिवार में एकता और प्रेम का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मधुर और सहयोगात्मक होंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बहुत प्रबल रहेगी, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे. चन्द्रमा के तीसरे भाव में होने से आपका मानसिक साहस भी बढ़ा रहेगा, जो आपको दिन भर की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय:

चन्द्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा से पूर्व बड़ों का आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा.

FAQs

1. क्या आज कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करना सही है?

हाँ, आज का दिन व्यावसायिक समझौतों के लिए अत्यंत अनुकूल है, बस बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें.

2. करियर में आज क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?

आज व्याघात योग के प्रभाव से नई जॉइनिंग या प्रमोशन के बेहतरीन अवसर मिलने के प्रबल योग हैं.

3. संतान से किस प्रकार की मदद की उम्मीद है?

संतान आपके कार्यों में हाथ बंटा सकती है या उनकी किसी उपलब्धि से आपके व्यापारिक सामाजिक कद में वृद्धि हो सकती है.

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