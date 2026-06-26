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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 26 June 2026: वर्कप्लेस पर आपकी समझदारी से खुश होंगे बॉस, लव लाइफ में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

Kark Rashifal 26 June 2026: वर्कप्लेस पर आपकी समझदारी से खुश होंगे बॉस, लव लाइफ में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

Cancer Horoscope: क्या कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन संतान सुख और धन लाभ लेकर आने वाला है? जानिए 26 जून 2026 को आपकी नौकरी, व्यापार, सेहत और लव लाइफ में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Kark Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है. सिद्ध और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आज आपको बिजनेस में शानदार प्रॉफिट प्राप्त होगा. यदि आपकी किसी पुरानी पार्टी के साथ संबंध टूट गए थे या काम रुक गया था, तो आज उनके साथ आपका बिजनेस दोबारा शुरू हो सकता है. आपके व्यावसायिक दृष्टिकोण में परिपक्वता आएगी और बाजार में आपकी साख बढ़ेगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन नए अवसर लेकर आएगा. यदि आप जमीन-जायदाद या रियल एस्टेट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा अवसर साबित हो सकता है. इसके साथ ही, कोई पुराना अप्रत्याशित या अटका हुआ भुगतान (पेमेंट) आज अचानक आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
कार्यस्थल पर ग्रहों का गोचर पूरी तरह से आपके पक्ष में बना हुआ है. टीम लीडर और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपकी समझदारी बढ़ेगी. आप उनके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और टीम वर्क के जरिए अपने प्रोजेक्ट को पहले से कहीं बेहतर बनाने में सफल होंगे. आपकी भावनात्मक समझ और सॉफ्ट स्किल्स के कारण दफ्तर में आपको एक विशेष पहचान मिलेगी. कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप अपनी सूझबूझ से आसानी से संभाल लेंगे, जिससे बॉस और सीनियर आपसे बेहद प्रभावित होंगे. हालांकि, आपके काम की सफलता विरोधियों को मन ही मन परेशान कर सकती है, इसलिए दफ्तर की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मानसिक एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक गंभीर दिखाई देंगे. यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वरिष्ठों या शिक्षकों का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. चंद्रमा के पांचवें भाव में रहने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, जिससे घर का माहौल आनंदमय रहेगा. लव बर्ड्स के लिए आज का दिन बेहद विशेष और गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने वाला रहेगा. आप दोनों के बीच आपसी विश्वास और प्रेम में वृद्धि होगी, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज सेहत के लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहेगा. यदि आप दिन की शुरुआत ध्यान (Meditation) या योग से करते हैं, तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से और भी बेहतर महसूस करेंगे. विशेष रूप से मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोगों की मानसिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी. भीतर से शांति महसूस होने के कारण आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और अपने टारगेट को समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑफ वाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर कच्चा दूध अर्पित करें. इसके साथ ही सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं और पक्षियों के लिए दाना-पानी रखें. इससे मानसिक तनाव दूर होगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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