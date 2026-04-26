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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 26 April 2026: मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बड़े समझौते के योग, सुधरेगा सिबिल स्कोर और बढ़ेगा व्यापार

Aaj ka Kark Rashifal 26 April 2026: मल्टीनेशनल कंपनी के साथ बड़े समझौते के योग, सुधरेगा सिबिल स्कोर और बढ़ेगा व्यापार

Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 26 अप्रैल 2026 आज मल्टीनेशनल कंपनी के साथ डील और सिबिल स्कोर में सुधार के योग हैं. परिवार के साथ बीतेगा संडे. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Apr 2026 01:35 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि लगेगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज दूसरे भाव में विराजमान हैं, जो धन और संचित कर्मों का स्थान है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा लाभदायक रहेगी.

 व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. आपके व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी और आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) के साथ महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) साइन कर सकते हैं. साथ ही, आपके सिबिल स्कोर (CIBIL Score) में सुधार होने से नई क्रेडिट लाइन या लोन की सुविधा मिल सकती है. यह वित्तीय मजबूती आपके बिजनेस के भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी.

 नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
ऑफिस में आज का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा. को-वर्कर्स के साथ आपके संबंध इतने बेहतर होंगे कि आपको घर से दूर रहकर भी एक परिवार जैसा अनुभव होगा. संडे होने के बावजूद आपका जोश और जुनून सातवें आसमान पर रहेगा. आप आज ही आगामी सप्ताह के टारगेट की तैयारी कर लेंगे, जिससे आने वाले दिनों में आप तनाव मुक्त होकर काम कर पाएंगे.

 शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
लर्नर्स और कलाकारों के लिए आज का दिन अपनी कमियों पर विजय पाने का है. प्रैक्टिस के दौरान आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में सफल रहेंगे. आपका अपने काम के प्रति समर्पण आपको रातों-रात एक सफल और सम्मानित मुकाम पर पहुंचा सकता है. किसी मेंटर या गुरु की सलाह को अनदेखा न करें.

 प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
संडे का दिन आत्ममंथन और पारिवारिक खुशियों के नाम रहेगा. आप अपने लवर या लाइफ पार्टनर के साथ किसी शांत जगह पर घूमने की योजना बना सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर सकते हैं.

 स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है. आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने और एक नई 'हेल्थ जर्नी' शुरू करने का दृढ़ संकल्प लेंगे. यह संकल्प आपके भविष्य के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा. मानसिक रूप से भी आप खुद को बहुत संतुलित और शांत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
अशुभ अंक: 5

आज का उपाय:
चन्द्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आज भगवान शिव का अभिषेक करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न (चावल या चीनी) का दान करें.

FAQs

1. क्या आज व्यापार के लिए कोई नई डील करना सही है?
हां, आज एमओयू साइन करने या किसी बड़ी कंपनी के साथ समझौता करने के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है.

2. सिबिल स्कोर में सुधार का क्या लाभ मिलेगा?
सिबिल स्कोर सुधरने से आपको भविष्य में आसानी से और कम ब्याज पर व्यापारिक ऋण (Business Loan) मिल सकेगा.

3. आज का दिन मानसिक शांति के लिए कैसा है?
आज का दिन आत्ममंथन के लिए श्रेष्ठ है. परिवार और जीवनसाथी के साथ एकांत में समय बिताने से आपको अत्यधिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Apr 2026 01:35 AM (IST)
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