Aaj ka Kark Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि लगेगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र और उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

कर्क राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज दूसरे भाव में विराजमान हैं, जो धन और संचित कर्मों का स्थान है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा लाभदायक रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. आपके व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी और आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) के साथ महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) साइन कर सकते हैं. साथ ही, आपके सिबिल स्कोर (CIBIL Score) में सुधार होने से नई क्रेडिट लाइन या लोन की सुविधा मिल सकती है. यह वित्तीय मजबूती आपके बिजनेस के भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

ऑफिस में आज का माहौल बहुत ही सकारात्मक रहेगा. को-वर्कर्स के साथ आपके संबंध इतने बेहतर होंगे कि आपको घर से दूर रहकर भी एक परिवार जैसा अनुभव होगा. संडे होने के बावजूद आपका जोश और जुनून सातवें आसमान पर रहेगा. आप आज ही आगामी सप्ताह के टारगेट की तैयारी कर लेंगे, जिससे आने वाले दिनों में आप तनाव मुक्त होकर काम कर पाएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

लर्नर्स और कलाकारों के लिए आज का दिन अपनी कमियों पर विजय पाने का है. प्रैक्टिस के दौरान आप अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में सफल रहेंगे. आपका अपने काम के प्रति समर्पण आपको रातों-रात एक सफल और सम्मानित मुकाम पर पहुंचा सकता है. किसी मेंटर या गुरु की सलाह को अनदेखा न करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

संडे का दिन आत्ममंथन और पारिवारिक खुशियों के नाम रहेगा. आप अपने लवर या लाइफ पार्टनर के साथ किसी शांत जगह पर घूमने की योजना बना सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से वाणी में मधुरता रहेगी, जिससे बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधर सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज का दिन एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है. आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़ने और एक नई 'हेल्थ जर्नी' शुरू करने का दृढ़ संकल्प लेंगे. यह संकल्प आपके भविष्य के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होगा. मानसिक रूप से भी आप खुद को बहुत संतुलित और शांत महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय:

चन्द्रमा के शुभ प्रभाव के लिए आज भगवान शिव का अभिषेक करें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न (चावल या चीनी) का दान करें.

FAQs

1. क्या आज व्यापार के लिए कोई नई डील करना सही है?

हां, आज एमओयू साइन करने या किसी बड़ी कंपनी के साथ समझौता करने के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है.

2. सिबिल स्कोर में सुधार का क्या लाभ मिलेगा?

सिबिल स्कोर सुधरने से आपको भविष्य में आसानी से और कम ब्याज पर व्यापारिक ऋण (Business Loan) मिल सकेगा.

3. आज का दिन मानसिक शांति के लिए कैसा है?

आज का दिन आत्ममंथन के लिए श्रेष्ठ है. परिवार और जीवनसाथी के साथ एकांत में समय बिताने से आपको अत्यधिक शांति मिलेगी.

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