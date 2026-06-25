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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 25 June 2026: कर्क राशि क्लाइंट्स की कन्फ्यूजिंग डिमांड से बढ़ेगा फ्रस्ट्रेशन, टीम की मेहनत बेकार होने से टूटेगा मोरल

Kark Rashifal 25 June 2026: कर्क राशि क्लाइंट्स की कन्फ्यूजिंग डिमांड से बढ़ेगा फ्रस्ट्रेशन, टीम की मेहनत बेकार होने से टूटेगा मोरल

Cancer Horoscope 25 June 2026: क्लाइंट्स की कन्फ्यूजिंग डिमांड और एचआर कंप्लेंट्स से होगी गंभीर परेशानी, क्या गुरुवार को मेंटल-फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा हितकर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और सूझबूझ से काम लेने का है. क्रिएटिव एजेंसी के जातकों को आज क्लाइंट की लगातार बदलती और कन्फ्यूजिंग डिमांड से भारी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, हर बार फीडबैक पूरी तरह अलग होने से प्रोजेक्ट फाइनल होने में अड़चन आएगी. आपकी टीम की सारी मेहनत और टाइम वेस्ट होने की स्थिति आपके मोरल को पूरी तरह तोड़ सकती है; अकेले सोचने के बजाय किसी विश्वासपात्र से बात करें, सपोर्ट मिलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से एचआर प्रोफेशनल्स के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा संवेदनशील और मानसिक दबाव वाला रह सकता है. एचआर मैनेजर्स को कर्मचारियों की शिकायतों (Employee Complaints) के कारण गंभीर सिरदर्द रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन देने की पावर बहुत लिमिटेड होगी. एंप्लॉयड पर्सन पर कार्यस्थल पर लगातार परफेक्ट दिखने का प्रेशर बहुत भारी पड़ेगा, जिससे मन में हीन भावना आ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयंम को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. मन में बढ़ा हुआ भयंकर 'सेल्फ-डाउट' (आत्म-संदेह) आज छात्रों को अपने सपनों से कोसों दूर कर सकता है, जिससे भविष्य अंधकारमय दिखेगा; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि नकारात्मकता का पूरी तरह त्याग करें और खुद पर भरोसा रख दोबारा कड़ा अभ्यास शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर संवाद करने और वाणी पर नियंत्रण रखने का है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अतीत के कुछ पुराने कड़वे दर्द या पुरानी गलतफहमियों की छाया दिख सकती है, यह इमोशनल बैगेज आपके आपसी रिश्ते को भारी नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए शांत रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज चौथे भाव का गोचर सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है. काम के भारी प्रेशर और मानसिक उथल-पुथल के कारण आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है, चीजें कंट्रोल से बाहर महसूस होंगी; खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम और योग का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज चौथे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज निर्जला एकादशी के पावन दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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