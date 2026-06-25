Aaj ka Kark Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और सूझबूझ से काम लेने का है. क्रिएटिव एजेंसी के जातकों को आज क्लाइंट की लगातार बदलती और कन्फ्यूजिंग डिमांड से भारी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, हर बार फीडबैक पूरी तरह अलग होने से प्रोजेक्ट फाइनल होने में अड़चन आएगी. आपकी टीम की सारी मेहनत और टाइम वेस्ट होने की स्थिति आपके मोरल को पूरी तरह तोड़ सकती है; अकेले सोचने के बजाय किसी विश्वासपात्र से बात करें, सपोर्ट मिलेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से एचआर प्रोफेशनल्स के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा संवेदनशील और मानसिक दबाव वाला रह सकता है. एचआर मैनेजर्स को कर्मचारियों की शिकायतों (Employee Complaints) के कारण गंभीर सिरदर्द रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन देने की पावर बहुत लिमिटेड होगी. एंप्लॉयड पर्सन पर कार्यस्थल पर लगातार परफेक्ट दिखने का प्रेशर बहुत भारी पड़ेगा, जिससे मन में हीन भावना आ सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयंम को बनाए रखने का संदेश दे रहा है. चौथा चंद्रमा मन को अशांत रखेगा. मन में बढ़ा हुआ भयंकर 'सेल्फ-डाउट' (आत्म-संदेह) आज छात्रों को अपने सपनों से कोसों दूर कर सकता है, जिससे भविष्य अंधकारमय दिखेगा; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि नकारात्मकता का पूरी तरह त्याग करें और खुद पर भरोसा रख दोबारा कड़ा अभ्यास शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही संभलकर संवाद करने और वाणी पर नियंत्रण रखने का है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अतीत के कुछ पुराने कड़वे दर्द या पुरानी गलतफहमियों की छाया दिख सकती है, यह इमोशनल बैगेज आपके आपसी रिश्ते को भारी नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए शांत रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज चौथे भाव का गोचर सेहत को थोड़ा प्रभावित कर सकता है. काम के भारी प्रेशर और मानसिक उथल-पुथल के कारण आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है, चीजें कंट्रोल से बाहर महसूस होंगी; खुद को शांत रखने के लिए सुबह प्राणायाम और योग का सहारा अनिवार्य रूप से लें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: कर्क राशि के जातक आज चौथे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज निर्जला एकादशी के पावन दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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