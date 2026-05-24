Aaj ka Kark Rashifal 24 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सिंह राशि में रहेंगे वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मोर्चे पर बड़ी सफलता और बदलाव लेकर आया है. द्वितीय भाव में चंद्रमा के होने से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में आज आपका किया गया हर प्रयास काफी हद तक पूरी तरह कामयाब रहेगा. आज के दिन थोड़ा आत्मचिंतन करना भी आपके बिजनेस के लिए बहुत लाभ की प्राप्ति कराएगा. आज आप अपने बिजनेस में एक नई ऊर्जा और आधुनिक तकनीक (मॉडर्न टेक्नोलॉजी) का समावेश करेंगे, जिससे आपको भविष्य में भारी लाभ मिलने के मजबूत योग हैं. आज आपका अधिकांश समय मार्केटिंग तथा व्यापार की बाहरी गतिविधियों और डील्स को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा, जो आगे चलकर आर्थिक सुदृढ़ता देगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी धाक जमाने और विरोधियों को परास्त करने का है. आज आपकी कुंडली में हर्षण योग बनने से बिजनेसमैन और नौकरीपेशा जातकों के लिए अपनी बेहतरीन लीडरशिप (नेतृत्व क्षमता) दिखाने का महाशुभ दिन है. आपकी इसी कुशल लीडरशिप के कारण कार्यस्थल पर कोई बहुत बड़ा और अटका हुआ प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा हो जाएगा, जिसके लिए आपको मैनेजमेंट द्वारा सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा सकता है. वर्कप्लेस पर जो लोग पिछले लंबे समय से आपके खिलाफ छोटी-मोटी राजनीति या गॉसिप कर रहे थे, वे आज आपकी अद्भुत कार्यकुशलता और ईमानदारी के आगे पूरी तरह मौन हो जाएंगे. आज आपको अपने करियर से संबंधित किसी भी पुरानी व जटिल समस्या का परमानेंट समाधान भी मिल सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए रविवार का दिन ज्ञान में वृद्धि करने वाला रहेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स (प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों) की आज किसी खास और पसंदीदा विषय से संबंधित रचनात्मक गतिविधियों में गहरी व्यस्तता रहेगी. इस अध्ययन के फलस्वरूप आपको उस विषय के बारे में बहुत ही उत्तम, सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी भी हासिल होगी, जो आपके आगामी करियर में बेहद काम आएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन जीवन मूल्यों को समझने और दूसरों के काम आने का है. द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को हर हाल में पूरा करना चाहिए. आज आपके भीतर जीवन के प्रति एक नया और सकारात्मक उत्साह बढ़ेगा. रिश्तों को मजबूत करने के लिए आपको आज अपने करीबियों को भावनात्मक और शारीरिक सहायता का विस्तार करना चाहिए; यानी आज निःस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए. परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके मनोबल को ऊंचा रखने वाला रहेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को काफी एक्टिव और फिट महसूस करेंगे. हालांकि, ग्रहण दोष के कारण आंखों में हल्की जलन या गले में थोड़ी खराश की समस्या हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों के सेवन से आज थोड़ा परहेज रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा और ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने के लिए रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी सी रोली, अक्षत और मिश्री मिलाएं,फिर इसे भगवान सूर्य नारायण को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए श्रद्धापूर्वक अर्घ्य दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.