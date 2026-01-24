हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 24 January 2026: कर्क राशि को भाग्य का साथ, प्रमोशन और पारिवारिक सुख के योग

Kark Rashifal 24 January 2026: कर्क राशि को भाग्य का साथ, प्रमोशन और पारिवारिक सुख के योग

Cancer Horoscope 24 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 02:45 AM (IST)
Kark Rashifal 24 January 2026 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य और प्रयास दोनों का अच्छा मेल लेकर आया है. चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित है, जिससे शुभ कार्यों, मांगलिक आयोजनों और सकारात्मक निर्णयों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. आज किया गया सही प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम देगा.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको खानपान पर विशेष नियंत्रण रखना होगा. बाहर का तला-भुना या अधिक मसालेदार भोजन पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ा सकता है. नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी और हल्का भोजन आपके लिए फायदेमंद रहेगा. मानसिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन लापरवाही से बचना जरूरी है.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन मेहनत मांगने वाला है. बिजनेस में जितना अधिक परिश्रम करेंगे, उतना ही लाभ मिलेगा. कर्मचारियों को केवल वेतन ही नहीं, बल्कि बोनस या किसी उपयोगी वस्तु के रूप में प्रोत्साहन देना उनके मनोबल को बढ़ाएगा और वे आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे. इससे बिजनेस की स्थिरता और ग्रोथ दोनों सुनिश्चित होगी.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति अनुकूल है. बॉस से सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन को लेकर बातचीत करने का यह सही समय है. आपकी मेहनत और जिम्मेदारियों को सराहा जा सकता है. जो लोग फिलहाल बेरोजगार हैं, उन्हें आज अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जॉब के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं और अच्छी खबर मिल सकती है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. आय के साथ-साथ खर्चों पर भी नजर रखना जरूरी है. किसी शुभ या मांगलिक कार्य पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च आपको संतोष देगा. भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी का बदला हुआ व्यवहार आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है. आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है, क्योंकि व्यस्तता के कारण दूरी महसूस हो सकती है. आज आप यदि अपनों के लिए समय निकालते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज पढ़ाई पर विशेष फोकस करना होगा. यही मेहनत आपके भविष्य की मजबूत नींव रखेगी. न्यू जनरेशन को समय बर्बाद करने से बचते हुए करियर को लेकर चिंता के साथ-साथ ठोस प्रयास भी करने होंगे.

भाग्यशाली रंग वाइट
भाग्यशाली अंक 1
अभाग्यशाली अंक 8

उपाय
आज माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और घर में शांति के लिए श्रीसूक्त का पाठ करें.

FAQs

  1. क्या आज नौकरी में प्रमोशन की बात करना सही रहेगा?
    उत्तर हां ग्रहों की स्थिति अनुकूल है प्रयास सफल हो सकता है.

  2. व्यापार में लाभ पाने के लिए क्या जरूरी है?
    उत्तर मेहनत और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना आज विशेष लाभ देगा.

  3. छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?
    उत्तर पढ़ाई पर ध्यान देने से सफलता के रास्ते खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Jan 2026 02:45 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget