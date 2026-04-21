Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नए संपर्क हानि ला सकते हैं, कार्यों में रुकावटें आएंगी।

व्यापार में उतार-चढ़ाव, सप्लाई चेन प्रभावित, कानूनी मामलों पर ध्यान दें।

नौकरीपेशा जातक संघर्ष करेंगे, इंटरव्यू और यात्रा पर सावधानी बरतें।

छात्रों को मेहनत का अनुरूप परिणाम नहीं, एकाग्रता में कमी महसूस होगी।

पारिवारिक संपत्ति विवाद, पिता-दादा की संपत्ति हस्तांतरण में बाधा आ सकती है।

सेहत का ध्यान रखें, हड्डियों व मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है।

Aaj ka Kark Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. कर्क राशि वालों के लिए आज सितारों की चाल थोड़ी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है. चंद्रमा आज आपके 12वें भाव (12th House) में संचरण करेंगे, जिसके कारण नए संपर्कों से लाभ के बजाय हानि की आशंका है. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लगेगा.

आज ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में न होने से कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. विशेषकर दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत न करें. शुभ कार्यों के लिए केवल दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय ही चुनें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. वैश्विक ट्रेड वॉर और बाजार की अनिश्चितता के कारण आपकी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिससे व्यापार की गति धीमी रहेगी. कानूनी मामलों में आज सावधानी बरतें; कोई नया नोटिस आपकी चिंता बढ़ा सकता है. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो पार्टनर के साथ अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे आपके जॉइंट वेंचर की नींव डगमगा सकती है. आर्थिक फैसले आज बहुत सोच-समझकर लें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में ट्रेनिंग सेशन के दौरान नई टेक्नोलॉजी या किसी जटिल प्रोजेक्ट को समझने में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. यदि आज आपका कोई इंटरव्यू है, तो समय बहुत अनुकूल नहीं है; पूरी तैयारी के साथ ही जाएं. कार्यस्थल पर अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें, चोरी होने का भय है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने या किसी परीक्षा से जुड़ी नकारात्मक खबर मिलने से मन उदास हो सकता है. धैर्य बनाए रखें और अपनी कमियों पर काम करें. एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए योग का सहारा लें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं. पिता या दादा की संपत्ति के हस्तांतरण (Property Transfer) में कोई बड़ी बाधा आने की आशंका है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन सतर्क रहने का है; आपकी कोई गुप्त मीटिंग लीक हो सकती है. सामाजिक कार्यों के लिए जुटाए गए फंड के दुरुपयोग की आशंका है, इसलिए लेन-देन में पारदर्शिता रखें. रिश्तों में वाणी पर संयम रखें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी हड्डियों और मांसपेशियों का ध्यान रखना होगा. गर्दन या पीठ के निचले हिस्से (Lower Back) में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है. ज्यादा देर तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से बचें. आज भारी वजन उठाने से परहेज करें और डॉक्टर की सलाह लेने में देरी न करें.

भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: आज हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs

1. कर्क राशि वालों को आज किन चीजों से बचना चाहिए?

आज नए लोगों पर भरोसा करने और धन के बड़े निवेश से बचना चाहिए. यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सतर्क रहें.

2. क्या आज संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लेना सही है?

नहीं, आज पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण में बाधा आने के योग हैं, इसलिए ऐसे मामलों को आज टाल देना ही बेहतर होगा.

3. आज का दिन बेहतर बनाने के लिए क्या करें?

आज नीले रंग के वस्त्र पहनें और हनुमान जी की पूजा करें, इससे मानसिक तनाव कम होगा और आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.