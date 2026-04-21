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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 21 April 2026: कर्क राशि चंद्रमा के 12वें भाव में रहने से बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बिजनेस और लीगल मामलों में बरतें विशेष सावधानी

Aaj ka Kark Rashifal 21 April 2026: कर्क राशि चंद्रमा के 12वें भाव में रहने से बढ़ सकती हैं मुश्किलें, बिजनेस और लीगल मामलों में बरतें विशेष सावधानी

Cancer Horoscope: कर्क राशिफल 21 अप्रैल 2026 चंद्रमा के 12वें भाव में होने से बढ़ सकती है मुश्किलें. बिजनेस और प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी बरतें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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  • नए संपर्क हानि ला सकते हैं, कार्यों में रुकावटें आएंगी।
  • व्यापार में उतार-चढ़ाव, सप्लाई चेन प्रभावित, कानूनी मामलों पर ध्यान दें।
  • नौकरीपेशा जातक संघर्ष करेंगे, इंटरव्यू और यात्रा पर सावधानी बरतें।
  • छात्रों को मेहनत का अनुरूप परिणाम नहीं, एकाग्रता में कमी महसूस होगी।
  • पारिवारिक संपत्ति विवाद, पिता-दादा की संपत्ति हस्तांतरण में बाधा आ सकती है।
  • सेहत का ध्यान रखें, हड्डियों व मांसपेशियों में दर्द की समस्या हो सकती है।

Aaj ka Kark Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. कर्क राशि वालों के लिए आज सितारों की चाल थोड़ी चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है. चंद्रमा आज आपके 12वें भाव (12th House) में संचरण करेंगे, जिसके कारण नए संपर्कों से लाभ के बजाय हानि की आशंका है. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लगेगा.

आज ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में न होने से कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. विशेषकर दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत न करें. शुभ कार्यों के लिए केवल दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय ही चुनें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. वैश्विक ट्रेड वॉर और बाजार की अनिश्चितता के कारण आपकी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, जिससे व्यापार की गति धीमी रहेगी. कानूनी मामलों में आज सावधानी बरतें; कोई नया नोटिस आपकी चिंता बढ़ा सकता है. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो पार्टनर के साथ अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे आपके जॉइंट वेंचर की नींव डगमगा सकती है. आर्थिक फैसले आज बहुत सोच-समझकर लें.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण हो सकता है. ऑफिस में ट्रेनिंग सेशन के दौरान नई टेक्नोलॉजी या किसी जटिल प्रोजेक्ट को समझने में आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. यदि आज आपका कोई इंटरव्यू है, तो समय बहुत अनुकूल नहीं है; पूरी तैयारी के साथ ही जाएं. कार्यस्थल पर अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखें, चोरी होने का भय है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने या किसी परीक्षा से जुड़ी नकारात्मक खबर मिलने से मन उदास हो सकता है. धैर्य बनाए रखें और अपनी कमियों पर काम करें. एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए योग का सहारा लें.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज संपत्ति से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं. पिता या दादा की संपत्ति के हस्तांतरण (Property Transfer) में कोई बड़ी बाधा आने की आशंका है. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन सतर्क रहने का है; आपकी कोई गुप्त मीटिंग लीक हो सकती है. सामाजिक कार्यों के लिए जुटाए गए फंड के दुरुपयोग की आशंका है, इसलिए लेन-देन में पारदर्शिता रखें. रिश्तों में वाणी पर संयम रखें.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको अपनी हड्डियों और मांसपेशियों का ध्यान रखना होगा. गर्दन या पीठ के निचले हिस्से (Lower Back) में दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है. ज्यादा देर तक एक ही मुद्रा में बैठकर काम करने से बचें. आज भारी वजन उठाने से परहेज करें और डॉक्टर की सलाह लेने में देरी न करें.

 भाग्यशाली रंग: नीला (Blue)
 भाग्यशाली अंक: 6
 अशुभ अंक: 1
 आज का उपाय: आज हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs

1. कर्क राशि वालों को आज किन चीजों से बचना चाहिए?
आज नए लोगों पर भरोसा करने और धन के बड़े निवेश से बचना चाहिए. यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सतर्क रहें.

2. क्या आज संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लेना सही है?
नहीं, आज पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण में बाधा आने के योग हैं, इसलिए ऐसे मामलों को आज टाल देना ही बेहतर होगा.

3. आज का दिन बेहतर बनाने के लिए क्या करें?
आज नीले रंग के वस्त्र पहनें और हनुमान जी की पूजा करें, इससे मानसिक तनाव कम होगा और आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:15 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज कर्क राशि वालों के लिए सितारे थोड़े चुनौतीपूर्ण नज़र आ रहे हैं. चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा, जिससे नए संपर्कों से लाभ के बजाय हानि की आशंका है. कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं.

व्यापार और फाइनेंस के मामले में आज कर्क राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है. कानूनी मामलों में सावधानी बरतें और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. पार्टनरशिप में अविश्वास की स्थिति पैदा हो सकती है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज करियर के लिहाज़ से क्या सलाह है?

ऑफिस में नई टेक्नोलॉजी या जटिल प्रोजेक्ट को समझने में मुश्किल हो सकती है. इंटरव्यू के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाएं. कार्यस्थल पर अपनी गुप्त बातें साझा न करें और यात्रा के दौरान कीमती सामान का ध्यान रखें.

छात्रों और शिक्षा के क्षेत्र में आज कर्क राशि वालों के लिए क्या स्थिति है?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन निराशाजनक रह सकता है. मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने से मन उदास हो सकता है. धैर्य बनाए रखें और एकाग्रता के लिए योग का सहारा लें.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

अपनी हड्डियों और मांसपेशियों का ध्यान रखें. गर्दन या पीठ के निचले हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है. भारी वजन उठाने से बचें और डॉक्टर की सलाह लेने में देरी न करें.

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