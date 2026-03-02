Kark Rashifal 2 March 2026 in Hindi: चन्द्रमा द्वितीय भाव में स्थित हैं, जिससे आज वित्तीय मामलों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं. धन से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. होलिका दहन के अवसर पर दूध से परिक्रमा करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. पेशेवर जीवन से जुड़ी उत्साहजनक खबर मिल सकती है. हालांकि एंप्लॉयड पर्सन को कामकाज में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. समय के साथ स्थिति आपके पक्ष में होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

मार्केटिंग और ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन व्यस्तता भरा रहेगा. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. बिजनेसमैन यदि परिश्रम के साथ बेहतर प्लानिंग करेंगे तो बड़ा लाभ संभव है. नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रातः 10:15 से 11:15 और दोपहर 4:00 से 6:00 का समय शुभ रहेगा—यह आश्चर्यजनक वित्तीय लाभ दे सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत का महत्व समझ में आएगा. अपने से छोटे या जूनियर्स से भी कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. निरंतर अभ्यास से सफलता के मार्ग खुलेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंध में जुड़े लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने या अंतिम रूप देने का निर्णय ले सकते हैं. घर में सौहार्द और सहयोग का वातावरण रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर में हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है. योग और हल्की एक्सरसाइज से राहत मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 2

उपाय (होलिका दहन विशेष)

होलिका की दूध से परिक्रमा करें और “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज धन लाभ के योग हैं?

हाँ, अचानक आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं.

Q2. नया प्रोजेक्ट कब शुरू करें?

सुबह 10:15–11:15 या शाम 4:00–6:00 के बीच शुभ रहेगा.

Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

रिश्ते को आगे बढ़ाने और स्थिर करने का अनुकूल समय है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.