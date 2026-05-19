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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 19 May 2026: कर्क राशि संपत्ति बेचने का विचार फिलहाल टालें, हो सकती है भारी आर्थिक हानि, अनावश्यक यात्राओं से बचें

Aaj ka Kark Rashifal 19 May 2026: कर्क राशि संपत्ति बेचने का विचार फिलहाल टालें, हो सकती है भारी आर्थिक हानि, अनावश्यक यात्राओं से बचें

Cancer Horoscope 19 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 19 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सतर्कता रखने का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से आज आपको अपने फालतू के खर्चों को हर हाल में कम करना होगा. वर्तमान में ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं, जिसके कारण विदेशी संपर्कों से मिलने वाली व्यावसायिक सूचनाएं आज भ्रामक या गलत हो सकती हैं, इसलिए आज किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचें. इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन (लेन-देन) के कारण आज आपका बैंक खाता फ्रीज होने की स्थिति भी बन सकती है, अतः बैंकिंग कार्यों में पूरी सावधानी बरतें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का सहयोग न मिलने से आज आपके मन में भारी निराशा का भाव रह सकता है, इसलिए आज कोई भी नया या बड़ा कार्य अचानक हाथ में लेने से बचें. आपका कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो पूरा होने के बिल्कुल करीब था, वह आज किसी सडनली (अचानक) आई रुकावट या तकनीकी खराबी के कारण बीच में अटक सकता है. आज के दिन की इस नकारात्मकता को कम करने और मानसिक रूप से शांत रहने के लिए आपको “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और एकाग्रता बनाए रखने का है. ग्रहों की स्थिति के कारण कड़े परिश्रम के बावजूद ऐन वक्त पर भूलने की बीमारी और एग्जाम (परीक्षा) के प्रति बढ़ता हुआ अनजाना डर आपके आत्मविश्वास को शून्य कर सकता है. इस समय मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने रिवीजन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है. यदि आप अपनी किसी पुरानी संपत्ति या जमीन को बेचने का विचार कर रहे थे, तो उसे फिलहाल के लिए त्याग दें, अन्यथा आपको भारी आर्थिक हानि और गंभीर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. घर-परिवार में आज अनावश्यक और बिना वजह की यात्राओं से पूरी तरह बचें, क्योंकि यह यात्राएं केवल मानसिक तनाव, शारीरिक थकान और धन की हानि ही कराएंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है. काम के बढ़ते दबाव, रुके हुए प्रोजेक्ट्स और आर्थिक चिंताओं के कारण आज आप मानसिक रूप से काफी अशांत महसूस कर सकते हैं. सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. अपनी मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आज ध्यान (मेडिटेशन) का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में होने से खर्च और मानसिक तनाव बढ़ा रहे हैं. इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज के दिन "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें और पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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