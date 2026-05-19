Aaj ka Kark Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सतर्कता रखने का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से आज आपको अपने फालतू के खर्चों को हर हाल में कम करना होगा. वर्तमान में ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं, जिसके कारण विदेशी संपर्कों से मिलने वाली व्यावसायिक सूचनाएं आज भ्रामक या गलत हो सकती हैं, इसलिए आज किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचें. इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन (लेन-देन) के कारण आज आपका बैंक खाता फ्रीज होने की स्थिति भी बन सकती है, अतः बैंकिंग कार्यों में पूरी सावधानी बरतें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का सहयोग न मिलने से आज आपके मन में भारी निराशा का भाव रह सकता है, इसलिए आज कोई भी नया या बड़ा कार्य अचानक हाथ में लेने से बचें. आपका कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो पूरा होने के बिल्कुल करीब था, वह आज किसी सडनली (अचानक) आई रुकावट या तकनीकी खराबी के कारण बीच में अटक सकता है. आज के दिन की इस नकारात्मकता को कम करने और मानसिक रूप से शांत रहने के लिए आपको “ॐ बुं बुधाय नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और एकाग्रता बनाए रखने का है. ग्रहों की स्थिति के कारण कड़े परिश्रम के बावजूद ऐन वक्त पर भूलने की बीमारी और एग्जाम (परीक्षा) के प्रति बढ़ता हुआ अनजाना डर आपके आत्मविश्वास को शून्य कर सकता है. इस समय मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने रिवीजन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है. यदि आप अपनी किसी पुरानी संपत्ति या जमीन को बेचने का विचार कर रहे थे, तो उसे फिलहाल के लिए त्याग दें, अन्यथा आपको भारी आर्थिक हानि और गंभीर मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. घर-परिवार में आज अनावश्यक और बिना वजह की यात्राओं से पूरी तरह बचें, क्योंकि यह यात्राएं केवल मानसिक तनाव, शारीरिक थकान और धन की हानि ही कराएंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है. काम के बढ़ते दबाव, रुके हुए प्रोजेक्ट्स और आर्थिक चिंताओं के कारण आज आप मानसिक रूप से काफी अशांत महसूस कर सकते हैं. सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या परेशान कर सकती है. अपनी मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आज ध्यान (मेडिटेशन) का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में होने से खर्च और मानसिक तनाव बढ़ा रहे हैं. इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आज के दिन "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें और पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें.

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