Kark Rashifal 19 February 2026 in Hindi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज 19 फरवरी का दिन थोड़ा संभलकर चलने और धैर्य बनाए रखने का है. चंद्रमा आपके 8वें भाव में हैं, जो अचानक आने वाली चुनौतियों और स्वभाव में थोड़ी गंभीरता का संकेत दे रहे हैं.

आज का दिन आपके लिए आत्म-मंथन और शांति बनाए रखने का है. चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने के कारण सामाजिक स्तर पर आपके पुराने अधूरे छोड़े गए कार्यों की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है.

कार्यक्षेत्र और नौकरी

ऑफिस में आज का दिन कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है. बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर परिश्रम करना होगा. प्रमोशन की राह तभी खुलेगी जब आप लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. कार्यस्थल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सहकर्मियों से बहस करने से बचें, अन्यथा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

व्यापार और धन

बिजनेस में आज आपका अड़ियल रवैया आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ग्राहकों और पार्टनर के साथ व्यवहार में कोमलता लाएं. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने सहयोगी के प्रति विश्वास और व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता है. आज कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर आज आपको विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. यदि आपकी संतान छोटी है, तो उनके स्वास्थ्य में आने वाले छोटे-मोटे बदलावों को भी नजरअंदाज न करें; लापरवाही भारी पड़ सकती है. खुद को तनाव से दूर रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

प्रेम और परिवार

पारिवारिक जीवन में आज थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी जरूरी काम की वजह से आपको तय की गई फैमिली आउटिंग रद्द करनी पड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ अहंकार (Ego) का टकराव होने की संभावना है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए पुरानी बातों को तूल न दें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

शिक्षा और छात्र

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता की कमी एक बड़ी चुनौती रहेगी. आपका मन पढ़ाई से भटककर अन्य गतिविधियों की ओर जा सकता है. एकांत में बैठकर पढ़ाई करना आज आपके लिए श्रेयस्कर होगा. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने खेल के मैदान पर आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

पीला (Yellow) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 7

7 शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक.

उपाय

आज के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उन्हें अक्षत (चावल) अर्पित करें.

करें और उन्हें अक्षत (चावल) अर्पित करें. चंद्रमा-राहु के दोष को शांत करने के लिए "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

(FAQs)

क्या आज किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ डील करना सही है?

आज चंद्रमा के आठवें भाव में होने और ग्रहण दोष के कारण नई पार्टनरशिप या बड़ा समझौता टालना ही बेहतर रहेगा. व्यवहार में सुधार लाने पर ही पुरानी पार्टनरशिप टिक पाएगी.

संतान की सेहत को लेकर क्या सावधानी बरतें?

मौसम के बदलाव और बाहरी खान-पान से बच्चों को बचाएं. यदि बच्चा सुस्त महसूस करे तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.

कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद कैसे टालें?

आज आप केवल अपने काम से काम रखें. किसी की गॉसिप का हिस्सा न बनें और यदि कोई बहस शुरू हो, तो वहां से चुपचाप हट जाना ही आपकी समझदारी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.