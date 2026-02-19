हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Kark Rashifal 19 February 2026: कर्क राशि वाले रहें सावधान! ग्रहण दोष बिगाड़ सकता है काम, ऑफिस में बहस और अहंकार से बचें

Cancer Horoscope 19 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 03:22 AM (IST)
Kark Rashifal 19 February 2026 in Hindi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज 19 फरवरी का दिन थोड़ा संभलकर चलने और धैर्य बनाए रखने का है. चंद्रमा आपके 8वें भाव में हैं, जो अचानक आने वाली चुनौतियों और स्वभाव में थोड़ी गंभीरता का संकेत दे रहे हैं.

आज का दिन आपके लिए आत्म-मंथन और शांति बनाए रखने का है. चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष होने के कारण सामाजिक स्तर पर आपके पुराने अधूरे छोड़े गए कार्यों की वजह से मानसिक परेशानी हो सकती है. 

कार्यक्षेत्र और नौकरी

ऑफिस में आज का दिन कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है. बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर परिश्रम करना होगा. प्रमोशन की राह तभी खुलेगी जब आप लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. कार्यस्थल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सहकर्मियों से बहस करने से बचें, अन्यथा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

व्यापार और धन

बिजनेस में आज आपका अड़ियल रवैया आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ग्राहकों और पार्टनर के साथ व्यवहार में कोमलता लाएं. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने सहयोगी के प्रति विश्वास और व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता है. आज कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर आज आपको विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. यदि आपकी संतान छोटी है, तो उनके स्वास्थ्य में आने वाले छोटे-मोटे बदलावों को भी नजरअंदाज न करें; लापरवाही भारी पड़ सकती है. खुद को तनाव से दूर रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और ध्यान (Meditation) का सहारा लें.

प्रेम और परिवार

पारिवारिक जीवन में आज थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी जरूरी काम की वजह से आपको तय की गई फैमिली आउटिंग रद्द करनी पड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ अहंकार (Ego) का टकराव होने की संभावना है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए पुरानी बातों को तूल न दें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

शिक्षा और छात्र

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता की कमी एक बड़ी चुनौती रहेगी. आपका मन पढ़ाई से भटककर अन्य गतिविधियों की ओर जा सकता है. एकांत में बैठकर पढ़ाई करना आज आपके लिए श्रेयस्कर होगा. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने खेल के मैदान पर आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 7
  • शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक.

उपाय

  • आज के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उन्हें अक्षत (चावल) अर्पित करें.
  • चंद्रमा-राहु के दोष को शांत करने के लिए "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
  • चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

(FAQs)

क्या आज किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ डील करना सही है?
आज चंद्रमा के आठवें भाव में होने और ग्रहण दोष के कारण नई पार्टनरशिप या बड़ा समझौता टालना ही बेहतर रहेगा. व्यवहार में सुधार लाने पर ही पुरानी पार्टनरशिप टिक पाएगी.

संतान की सेहत को लेकर क्या सावधानी बरतें?
मौसम के बदलाव और बाहरी खान-पान से बच्चों को बचाएं. यदि बच्चा सुस्त महसूस करे तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें.

कार्यस्थल पर सहकर्मियों से विवाद कैसे टालें?
आज आप केवल अपने काम से काम रखें. किसी की गॉसिप का हिस्सा न बनें और यदि कोई बहस शुरू हो, तो वहां से चुपचाप हट जाना ही आपकी समझदारी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 03:22 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Embed widget