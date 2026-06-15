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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 15 June 2026: कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन में आ सकता है तनाव, जानें बचाव के उपाय और शुभ मुहूर्त

Aaj ka Kark Rashifal 15 June 2026: कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन में आ सकता है तनाव, जानें बचाव के उपाय और शुभ मुहूर्त

Cancer Horoscope 15 June 2026: सोमवती अमावस्या पर कर्क राशि को व्यापार और निवेश में सतर्क रहना होगा. अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें आज का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 15 June 2026: आज का कर्क राशिफल, 15 जून 2026, आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के विशेष संयोग से कई बड़े योग बन रहे हैं. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

वहीं, कर्क राशि के जातकों के लिए आज 'रूचक योग' और 'हंस योग' का विशेष प्रभाव रहने वाला है, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी संभलने की शक्ति देगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना मंगलमय और फलदायी रहेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope)

कानूनी मामले और सूझबूझ: आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव) में गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से आपको कोर्ट-कचहरी या किसी भी कानूनी मामले में सावधानी बरतनी होगी. आज का दिन नए कानूनी दांवपेच और नियमों को बारीकी से सीखने का है, जो भविष्य में आपके काम आएंगे.

करियर और व्यापार: व्यापारियों (Businessmen) के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा. बिजनेस में आज कई मोर्चों पर अचानक चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपको घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना होगा. व्यापार में किसी भी तरह की लापरवाही (Carelessness) आपको बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. निवेश के लिहाज से दिन ठीक नहीं है, इसलिए आज हर प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट से दूरियां बनाए रखें और उचित समय का इंतजार करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: सूर्य के द्वादश भाव (मिथुन राशि) में होने से वर्कप्लेस पर अचानक काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपकी दिनचर्या में कुछ उथल-पुथल होने की आशंका है. नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) आज पूरी तरह अलर्ट रहकर काम करें. ऑफिस की राजनीति या बेवजह की गॉसिप (चिट-चैट) में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें, बल्कि अपना पूरा फोकस केवल और केवल अपने काम पर रखें.

आर्थिक स्थिति: आज अचानक सामने आने वाले अप्रत्याशित खर्चों (Unexpected Expenditures) के कारण नौकरीपेशा लोगों का बजट गड़बड़ा सकता है, जिससे कुछ विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

मैरिड लाइफ और रिश्ते: वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज किसी तीसरे व्यक्ति (Third Person) के हस्तक्षेप के कारण पति-पत्नी के बीच तनाव या मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है. आपके लिए विशेष सुझाव है कि अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार की शंका या गलतफहमी को पनपने न दें और आपस में बैठकर बात सुलझाएं.

छात्र और युवा: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज अपने करियर चॉइस (Career Choice) को लेकर थोड़े असमंजस और कंफ्यूजन में रह सकते हैं. भविष्य की योजनाओं को लेकर मन में थोड़ी व्याकुलता रहेगी.

  • शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)
  • शुभ अंक (Lucky No): 5
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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