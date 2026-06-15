Aaj ka Kark Rashifal 15 June 2026: आज का कर्क राशिफल, 15 जून 2026, आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के विशेष संयोग से कई बड़े योग बन रहे हैं. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

वहीं, कर्क राशि के जातकों के लिए आज 'रूचक योग' और 'हंस योग' का विशेष प्रभाव रहने वाला है, जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी संभलने की शक्ति देगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना मंगलमय और फलदायी रहेगा.

कानूनी मामले और सूझबूझ: आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव) में गोचर करेंगे. इसके प्रभाव से आपको कोर्ट-कचहरी या किसी भी कानूनी मामले में सावधानी बरतनी होगी. आज का दिन नए कानूनी दांवपेच और नियमों को बारीकी से सीखने का है, जो भविष्य में आपके काम आएंगे.

करियर और व्यापार: व्यापारियों (Businessmen) के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा. बिजनेस में आज कई मोर्चों पर अचानक चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपको घबराने के बजाय धैर्य से काम लेना होगा. व्यापार में किसी भी तरह की लापरवाही (Carelessness) आपको बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है. निवेश के लिहाज से दिन ठीक नहीं है, इसलिए आज हर प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट से दूरियां बनाए रखें और उचित समय का इंतजार करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: सूर्य के द्वादश भाव (मिथुन राशि) में होने से वर्कप्लेस पर अचानक काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे आपकी दिनचर्या में कुछ उथल-पुथल होने की आशंका है. नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) आज पूरी तरह अलर्ट रहकर काम करें. ऑफिस की राजनीति या बेवजह की गॉसिप (चिट-चैट) में अपना कीमती समय बिल्कुल बर्बाद न करें, बल्कि अपना पूरा फोकस केवल और केवल अपने काम पर रखें.

आर्थिक स्थिति: आज अचानक सामने आने वाले अप्रत्याशित खर्चों (Unexpected Expenditures) के कारण नौकरीपेशा लोगों का बजट गड़बड़ा सकता है, जिससे कुछ विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

मैरिड लाइफ और रिश्ते: वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज किसी तीसरे व्यक्ति (Third Person) के हस्तक्षेप के कारण पति-पत्नी के बीच तनाव या मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है. आपके लिए विशेष सुझाव है कि अपने रिश्ते में किसी भी प्रकार की शंका या गलतफहमी को पनपने न दें और आपस में बैठकर बात सुलझाएं.

छात्र और युवा: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज अपने करियर चॉइस (Career Choice) को लेकर थोड़े असमंजस और कंफ्यूजन में रह सकते हैं. भविष्य की योजनाओं को लेकर मन में थोड़ी व्याकुलता रहेगी.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

पर्पल (बैंगनी) शुभ अंक (Lucky No): 5

5 अशुभ अंक (Unlucky No): 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.