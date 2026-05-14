Aaj ka Kark Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. आज ग्रहों के राजा सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, साथ ही प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी है. कन्या राशि के लिए चंद्रमा आज 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ है. आज दो विशेष शुभ समय हैं: सुबह 07.00 से 08.00 बजे तक और शाम 05.00 से 06.00 बजे तक. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए कार्यों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई संभावनाओं और विस्तार का है. विदेशों से आज कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. मार्केट में पार्टी के साथ आज आपके संबंध और भी गहरे होंगे, जिससे नई प्लानिंग और प्रॉडक्ट की सेल पर काम करना आसान हो जाएगा. आर्थिक लाभ के लिए दिन बहुत अनुकूल है.

नौकरी और करियर (Job & Career):

करियर के क्षेत्र में आज उन्नति के द्वार खुलेंगे. ऑफिस में बॉस के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और वे आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए टीम को लीड करने की जिम्मेदारी दे सकते हैं. यदि आप न्यू जॉब के लिए घर से निकल रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे या शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य निकलें, यह आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा. उत्तर-पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

चन्द्रमा के 9वें भाव में होने से आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा. देश-विदेश में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन स्कॉलरशिप की खुशखबरी लेकर आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं काफी हद तक खत्म होंगी. अपनी मेहनत और एकाग्रता पर भरोसा रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का संचार होगा. फैमिली में चल रहे पुराने मनमुटाव आज खत्म होंगे और सब मिलकर किसी धार्मिक यात्रा या पिकनिक की योजना बनाएंगे. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के लिहाज से आज आप अपनी आदतों में सुधार करेंगे. आज आप सोशल मीडिया और स्क्रीन से दूरी बनाकर अपनी आँखों और दिमाग को बहुत बड़ा आराम देंगे. इससे आप मानसिक रूप से काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फल अर्पित करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. रात्रि 10:34 तक विष दोष प्रभावी है, इसलिए शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

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