Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्क राशि के लिए उन्नति, समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।

व्यापार में ऐतिहासिक सफलता, वेंडर्स से संबंध मजबूत होंगे।

कार्यक्षेत्र में सूक्ष्म दृष्टि की सराहना, कूटनीतिक सूझबूझ बढ़ेगी।

पारिवारिक जीवन में खुशियां, दांपत्य में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।

Aaj ka Kark Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए उन्नति और समृद्धि के नए द्वार खोलने वाला है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. ग्रहों की चाल को देखें तो आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो साझेदारी और व्यापार के लिए अत्यंत फलदायी स्थिति है.



आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और पराक्रम जैसे शुभ योगों का पूरा साथ मिलेगा. पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. यदि आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. हालांकि, सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल का समय टालना बेहतर रहेगा और यात्रा के लिए पूर्व दिशा सुखद सिद्ध होगी.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाला हो सकता है. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपने जो बदलाव किए थे, उनके सकारात्मक परिणाम अब दिखने शुरू होंगे. वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे आपको अत्यधिक आर्थिक लाभ होगा. सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आज आपको बंपर मुनाफा (Bumper Profit) मिलने के योग हैं, जिसका दीर्घकालिक लाभ आपके बिजनेस की साख बढ़ाएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी सूक्ष्म दृष्टि और बुद्धिमानी की सराहना होगी. ऑडिट और कंसल्टेंसी से जुड़े जातक अपनी पैनी नजर से कंपनी को किसी बड़े वित्तीय घोटाले से बचा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिल सकता है. अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का फायदा आपको रूटीन कार्यों में मिलेगा, जिससे काम का बोझ और मानसिक तनाव कम होगा. राजनीति में आपकी कूटनीतिक सूझबूझ गठबंधन में आपकी स्थिति को और मजबूत करेगी.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. दांपत्य जीवन (Married Life) में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे आपसी रिश्तों में नई ताजगी आएगी. माता की ओर से आज आपको कोई विशेष उपहार या आकस्मिक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. खेलकूद और स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. आपके कोच और मेंटर आपके फोकस और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करेंगे, जो आपको भविष्य के बड़े मुकाबलों के लिए प्रोत्साहित करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सुधार लेकर आया है. यदि आप पिछले कुछ समय से त्वचा संबंधी विकारों (Skin Issues) से परेशान थे, तो आज उनमें काफी राहत मिलेगी. शुद्ध शाकाहारी भोजन और मौसमी फलों का सेवन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाएगा.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक पक्ष आज काफी मजबूत रहने वाला है. पुराने निवेशों से लाभ होगा और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. व्यापार में मिला मुनाफा आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा. आज आप कोई कीमती वस्तु या संपत्ति खरीदने का विचार भी बना सकते हैं.

लक्की कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लक्की नंबर: 1

अनलक्की नंबर: 4

आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

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