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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 11 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से चमकेगा भाग्य, बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा

Aaj ka Kark Rashifal 11 April 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से चमकेगा भाग्य, बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा

Cancer Horoscope: कर्क राशि 11 अप्रैल 2026 सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा. जॉब में आपकी सूझबूझ से कंपनी को लाभ होगा. पारिवारिक सुख मिलेगा. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Apr 2026 01:25 AM (IST)
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  • कर्क राशि के लिए उन्नति, समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे।
  • व्यापार में ऐतिहासिक सफलता, वेंडर्स से संबंध मजबूत होंगे।
  • कार्यक्षेत्र में सूक्ष्म दृष्टि की सराहना, कूटनीतिक सूझबूझ बढ़ेगी।
  • पारिवारिक जीवन में खुशियां, दांपत्य में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।

Aaj ka Kark Rashifal 11 April 2026: शनिवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए उन्नति और समृद्धि के नए द्वार खोलने वाला है. आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. ग्रहों की चाल को देखें तो आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो साझेदारी और व्यापार के लिए अत्यंत फलदायी स्थिति है.
 
आज आपको सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और पराक्रम जैसे शुभ योगों का पूरा साथ मिलेगा. पंचांग के अनुसार, आज दोपहर 01:40 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र की शुरुआत होगी. यदि आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम है. हालांकि, सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल का समय टालना बेहतर रहेगा और यात्रा के लिए पूर्व दिशा सुखद सिद्ध होगी.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाला हो सकता है. भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपने जो बदलाव किए थे, उनके सकारात्मक परिणाम अब दिखने शुरू होंगे. वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, जिससे आपको अत्यधिक आर्थिक लाभ होगा. सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आज आपको बंपर मुनाफा (Bumper Profit) मिलने के योग हैं, जिसका दीर्घकालिक लाभ आपके बिजनेस की साख बढ़ाएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी सूक्ष्म दृष्टि और बुद्धिमानी की सराहना होगी. ऑडिट और कंसल्टेंसी से जुड़े जातक अपनी पैनी नजर से कंपनी को किसी बड़े वित्तीय घोटाले से बचा सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिल सकता है. अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का फायदा आपको रूटीन कार्यों में मिलेगा, जिससे काम का बोझ और मानसिक तनाव कम होगा. राजनीति में आपकी कूटनीतिक सूझबूझ गठबंधन में आपकी स्थिति को और मजबूत करेगी.

लव, लाइफ और फैमिली (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. दांपत्य जीवन (Married Life) में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे आपसी रिश्तों में नई ताजगी आएगी. माता की ओर से आज आपको कोई विशेष उपहार या आकस्मिक धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. खेलकूद और स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. आपके कोच और मेंटर आपके फोकस और कड़ी मेहनत की प्रशंसा करेंगे, जो आपको भविष्य के बड़े मुकाबलों के लिए प्रोत्साहित करेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन सुधार लेकर आया है. यदि आप पिछले कुछ समय से त्वचा संबंधी विकारों (Skin Issues) से परेशान थे, तो आज उनमें काफी राहत मिलेगी. शुद्ध शाकाहारी भोजन और मौसमी फलों का सेवन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करेगा और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाएगा.

वित्त राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक पक्ष आज काफी मजबूत रहने वाला है. पुराने निवेशों से लाभ होगा और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. व्यापार में मिला मुनाफा आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा. आज आप कोई कीमती वस्तु या संपत्ति खरीदने का विचार भी बना सकते हैं.

  •  लक्की कलर: ऑरेंज (नारंगी)
  •  लक्की नंबर: 1
  •  अनलक्की नंबर: 4
  •  आज का विशेष उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Cancer Horoscope Kark Rashifal

Frequently Asked Questions

11 अप्रैल 2026 को कर्क राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

शनिवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए उन्नति और समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। आज सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि और पराक्रम जैसे शुभ योगों का पूरा साथ मिलेगा।

आज व्यापार में कर्क राशि के जातकों को कैसा लाभ होगा?

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज ऐतिहासिक सफलता मिल सकती है। वेंडर्स और सप्लायर्स के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे अत्यधिक आर्थिक लाभ और बंपर मुनाफा होने के योग हैं।

नौकरी और करियर के लिहाज से आज कर्क राशि वालों के लिए क्या खास है?

कार्यक्षेत्र में आपकी सूक्ष्म दृष्टि और बुद्धिमानी की सराहना होगी। ऑडिट और कंसल्टेंसी से जुड़े जातक कंपनी को वित्तीय घोटाले से बचा सकते हैं, जिससे इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिल सकता है।

कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है। खेलकूद और स्पोर्ट्स से जुड़े जातकों को आज कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे भविष्य के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

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