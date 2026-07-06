Aaj ka Kanya Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप संतुलित महसूस करेंगे. काम का दबाव कम रहने से तनाव में कमी आएगी और आप खुद के लिए समय निकाल पाएंगे. नई दिनचर्या अपनाने या फिटनेस पर ध्यान देने के लिए दिन अनुकूल है. संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपकी ऊर्जा को पूरे दिन बनाए रखेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. नए एग्रीमेंट, साझेदारी और महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल है. लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक और सुखद साबित होगी. लॉन्ग टर्म निवेश या म्यूचुअल फंड में सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में मजबूत रिटर्न दे सकता है. आपकी समझदारी और परिपक्व व्यवहार से ग्राहक लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे. इससे आपकी बाजार में विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है. सौभाग्य योग के प्रभाव से प्रबंधन आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज या मुख्य सलाहकार बना सकता है. कार्यस्थल पर मानसिक दबाव कम रहेगा, जिससे आप नई स्किल सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. आने वाले समय में पदोन्नति के अवसर भी मजबूत हो सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक बातचीत होगी, जिससे पारिवारिक एकता और विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी लाभदायक रहने वाला है. निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ देने की संभावना रखता है. आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बचत बढ़ाने का प्रयास करें. आपकी वित्तीय योजना भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा. उच्च शिक्षा के लिए विदेश या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के अवसर बन सकते हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है. नई स्किल सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

भाग्यशाली रंग: पिंक

उपाय:

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी विद्यार्थी को पुस्तक, कॉपी या लेखन सामग्री का दान करें. महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें. इससे करियर, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सफलता के योग और मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

