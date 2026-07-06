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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 6 July 2026: सौभाग्य योग से चमकेगी किस्मत, करियर, शिक्षा और कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Kanya Rashifal 6 July 2026: सौभाग्य योग से चमकेगी किस्मत, करियर, शिक्षा और कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता

Virgo Horoscope: क्या 6 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों को करियर, बिजनेस और निवेश में बड़ी सफलता मिलेगी? जानिए स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार, शिक्षा, धन और भाग्य से जुड़ा पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय:

शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी आप संतुलित महसूस करेंगे. काम का दबाव कम रहने से तनाव में कमी आएगी और आप खुद के लिए समय निकाल पाएंगे. नई दिनचर्या अपनाने या फिटनेस पर ध्यान देने के लिए दिन अनुकूल है. संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपकी ऊर्जा को पूरे दिन बनाए रखेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. नए एग्रीमेंट, साझेदारी और महत्वपूर्ण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए समय अनुकूल है. लंबी दूरी की व्यावसायिक यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभदायक और सुखद साबित होगी. लॉन्ग टर्म निवेश या म्यूचुअल फंड में सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में मजबूत रिटर्न दे सकता है. आपकी समझदारी और परिपक्व व्यवहार से ग्राहक लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे. इससे आपकी बाजार में विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है. सौभाग्य योग के प्रभाव से प्रबंधन आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज या मुख्य सलाहकार बना सकता है. कार्यस्थल पर मानसिक दबाव कम रहेगा, जिससे आप नई स्किल सीखने और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. आने वाले समय में पदोन्नति के अवसर भी मजबूत हो सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक बातचीत होगी, जिससे पारिवारिक एकता और विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

आर्थिक राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी लाभदायक रहने वाला है. निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ देने की संभावना रखता है. आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए बचत बढ़ाने का प्रयास करें. आपकी वित्तीय योजना भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा. उच्च शिक्षा के लिए विदेश या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के अवसर बन सकते हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषय भी आसानी से समझ आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है. नई स्किल सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
भाग्यशाली रंग: पिंक
उपाय:
आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी विद्यार्थी को पुस्तक, कॉपी या लेखन सामग्री का दान करें. महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें. इससे करियर, शिक्षा और आर्थिक मामलों में सफलता के योग और मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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