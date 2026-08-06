Aaj Ka Kanya Rashifal 6 August 2026: जल्दबाजी नुकसान दे सकती है, हर कदम सोच-समझकर बढ़ाएं

Aaj Ka Kanya Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कन्या राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सोच-समझकर कदम उठाने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा अष्टम भाव में होने से किसी भी नए निर्णय में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. यदि कोई व्यक्ति आपको नई बिजनेस प्लानिंग या निवेश का सुझाव दे रहा है, तो उस पर बिना जांच-पड़ताल किए भरोसा न करें. किसी की बातों में आकर फैसला लेने से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

आज लंबी या अनावश्यक व्यापारिक यात्रा टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. अपनी योजनाओं पर खुद भरोसा रखें और हर निर्णय तथ्यों के आधार पर लें. धैर्य और सतर्कता से काम करने पर आने वाली परेशानियों को काफी हद तक टाला जा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट न हों, इसलिए काम में लापरवाही बिल्कुल न करें. यदि कोई समस्या या विवाद सामने आता है, तो उसे शांत दिमाग से सुलझाने का प्रयास करें.

ऑफिस के जरूरी दस्तावेज और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखें, क्योंकि डेटा लॉस या तकनीकी परेशानी की आशंका बनी हुई है. समय पर काम पूरा करना और अनुशासन बनाए रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. आज धन से जुड़े मामलों में सावधानी ही सबसे बड़ा लाभ साबित होगी.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

प्रेम संबंधों में अहंकार और जिद रिश्तों को कमजोर कर सकती है. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार की कुछ बातें आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें. मानसिक तनाव और नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपको मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कलाकारों का मन घरेलू चिंताओं के कारण भटक सकता है. ऐसे में अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और भावनाओं को अपने प्रदर्शन पर हावी न होने दें. नियमित अभ्यास से ही सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय(Remedy)

भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और मानसिक तनाव कम होगा.

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