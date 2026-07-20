Aaj Ka Kanya Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और नए अवसर लेकर आएगा. चंद्रमा आपकी राशि में होने से निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी. व्यापार से जुड़ी यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है और किसी बड़े क्लाइंट से महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने की संभावना है. पुराने ग्राहकों के साथ नए क्लाइंट भी जुड़ेंगे, जिससे कारोबार का दायरा बढ़ेगा. ग्रहों के शुभ प्रभाव से व्यापार में चल रही कानूनी अड़चनें दूर होंगी और लंबे समय से रुके कार्य गति पकड़ेंगे. प्रतिस्पर्धा के बावजूद आप अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने व्यवहार और धैर्य पर विशेष ध्यान देना होगा. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी का व्यवहार आपको मानसिक रूप से आहत कर सकता है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता और समझदारी विरोधियों पर भारी पड़ेगी. दिन की शुरुआत में लंबित कार्यों को प्राथमिकता देकर पूरा करें. इससे वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी विश्वसनीयता और बढ़ेगी तथा भविष्य में नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. व्यापार में नए ऑर्डर और नए ग्राहकों के जुड़ने से आय बढ़ने की संभावना है. रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना और योजनाबद्ध निवेश करना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. बदलते मौसम के बीच पार्टनर के साथ कहीं घूमने या छोटा-सा ट्रिप प्लान करने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. परिवार का सहयोग भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन क्रोध और मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत बढ़ाने का है. जो छात्र अभी से अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, उन्हें आने वाले समय में शानदार सफलता मिलने की संभावना है. अनुशासन और निरंतर अभ्यास आपके करियर को नई दिशा देंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. गाय को हरा चारा खिलाएं और जरूरतमंद विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान करें. इससे व्यापार की बाधाएं दूर होंगी, करियर में सफलता मिलेगी और बुद्धि व निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

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